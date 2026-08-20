Por municipios, el mayor volumen de llamadas procedió de Arrecife, con 515; seguido de Tías, con 123, y Yaiza, con 117

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha planteado este jueves en Arrecife la posibilidad de dar estabilidad financiera, mediante un concierto social, a los proyectos de atención a mujeres víctimas de violencia de género que desarrollan distintas entidades sociales.

Canarias estudia concertar la financiación de los proyectos contra la violencia de género / Imagen archivo

Según ha informado el Gobierno de Canarias en un comunicado, Delgado ha visitado los recursos gestionados por la asociación Mararía junto al consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña; la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón, y la presidenta de la entidad, Nieves Rosa Hernández Gorrín.

La consejera ha explicado que el concierto social permitiría dotar de mayor estabilidad a las entidades al evitar que las ayudas dependan de convocatorias de subvenciones, como ya ocurre en áreas como dependencia o discapacidad. Asimismo, ha destacado el convenio que el ICI firmará el próximo año con los cabildos y que permitirá incorporar proyectos como el piso tutelado de Mararía al acuerdo con el Cabildo de Lanzarote.

Por su parte, Marci Acuña ha subrayado que «la coordinación entre instituciones y entidades es fundamental porque en la lucha contra la Violencia de Género tenemos que coordinarnos para hacer un frente común».

Coste y servicio

Ana Padrón ha detallado la red de recursos del Gobierno de Canarias para atender a mujeres víctimas de violencia de género y ha destacado la importancia de que hagan uso de estos servicios.

La presidenta de Mararía ha señalado que los tres pisos gestionados por la entidad, financiados por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, tienen un coste anual de unos 80.000 euros y cuentan con educadoras sociales, integradoras sociales, psicólogas, abogadas y monitoras, «porque allí acuden familias que no solo no tienen casa sino porque tienen situación familiar desestructurada».

El Gobierno de Canarias ha informado además de que el servicio telefónico de atención a mujeres víctimas de violencia de género 112, dependiente del ICI, atendió entre enero y julio 943 llamadas procedentes de Lanzarote, un 12,5 % más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 838 alertas.

Volumen de llamadas y atención

Estas llamadas motivaron 150 activaciones del Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), además de 55 intervenciones de recursos sanitarios y 550 asistencias policiales. Por municipios, el mayor volumen de llamadas procedió de Arrecife, con 515; seguido de Tías, con 123, y Yaiza, con 117.

Mararía también gestiona un centro de crisis 24 horas para víctimas de agresiones sexuales, uno de los cinco que mantiene el Gobierno de Canarias en el archipiélago. Desde su apertura, el 29 de mayo de 2025, y hasta el pasado 31 de julio, el centro atendió a 201 mujeres, menores y familiares.

Canarias dispone de cinco centros de atención a las violencias sexuales ubicados en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, integrados en la Red de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género financiada por el ICI.

Recursos del servicio

Estos recursos pueden activarse a través del 112, el 016, las fuerzas de seguridad, profesionales sanitarios o mediante contacto directo con el centro correspondiente.

El servicio funciona las 24 horas del día durante todo el año y no requiere denuncia previa para acceder a la atención.

Los equipos están integrados por profesionales especializados en atención psicológica, asesoramiento jurídico y acompañamiento social para facilitar la recuperación de las víctimas.