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Cerrada al baño una playa de El Médano por presencia de E.coli

Redacción RTVC
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Se trata de la playa Leocadio Machado que, según los análisis del agua, supera los niveles de E.coli permitidos para el baño

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Playa de El Médano.

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha informado del cierre temporal de la playa Leocadio Machado, en El Médano, tras detectarse un nivel de Escherichia coli(E.coli) superior a lo permitido.

El Ayuntamiento indica que es solo esta playa del municipio la que supera los niveles permitidos para el baño.

Anuncia que mañana se volverán se volverán a tomar muestras para realizar un contraanálisis al tiempo que pide que se sigan las restricciones del equipo de salvamento y emergencias de playas.

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