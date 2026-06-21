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Llega el verano a las islas en una jornada con temperaturas agradables

RTVC / Europa PRESS
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Temperaturas que invitan a darse un baño en algún punto de costa de las islas

Este domingo arranca el verano y en Canarias lo hace con intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas del día, predominando los cielos nubosos en el resto de zonas del archipiélago. Como así ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Imagen archivo RTVC.

Sin embargo, en el conjunto de España predominará una ola de calor que dejará temperaturas extremas en buena parte de España, con máximas de hasta 40 grados en el interior del País Vasco, en alerta roja, y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, junto a diez comunidades autónomas (CCAA) que estarán en alerta naranja.

Opciones con un clima suave

En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas, amplios claros en las horas centrales en el sur y un ligero ascenso de las temperaturas máximas, con predominio de los vientos alisios moderados. Un clima agradable para aquellos que decidan optar por darse un baño en cualquier punto de costa de las islas o bien realizar una ruta de senderismo, entre otras muchas opciones.

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