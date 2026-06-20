Primera ola de calor del verano en la península

Provincias como Córdoba o Badajoz registrarían temperaturas con máximas que podrían llegar hasta los 42 ºC en esta primera ola de calor que coincide con el comienzo del verano

Llega la primera ola de calor a la península. Imagen de recurso Europa Press

Este sábado ascenderán de manera generalizada las temperaturas en España, con máximas muy elevadas que alcanzarán los 40 grados en algunos puntos; aunque se producirán tormentas en el centro y norte peninsular.

A la espera de la ola de calor que entrará en España este domingo 21, las temperaturas ascenderán de forma generalizada en la península y Baleares, con valores que podrían superar los 40 grados en valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir; y los 39 grados en amplias zonas del centro, del suroeste y del valle del Ebro.

Se prevén, además, noches tropicales de al menos 20 grados en muchas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos.

Pese a que la estabilidad predominará con cielos despejados o nubes altas, algunas zonas del norte, del litoral gallego, de Ceuta y Melilla presentarán nubes bajas en el inicio del día con tendencia a desaparecer.

Tormentas

En el centro y norte peninsular, sin embargo, se producirán chubascos o tormentas que pueden ser fuertes o muy fuertes en el norte de Castilla y León, con posibilidad de que caiga granizo grande.

El viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas y será flojo en general o moderado en el sureste, mientras que en el Estrecho el levante será moderado.

En Baleares y en el tercio oriental será de componente este y flojo, y en zonas del centro, variable, aunque con predominio de la componente sur, y también flojo.

Temperaturas hasta los 42 ºC

A partir del domingo 21 de junio, regiones como el valle del Ebro y la Comunidad de Madrid podrían alcanzar los 40 ºC, mientras que provincias como Córdoba o Badajoz registrarían temperaturas aún más extremas, con máximas que podrían llegar hasta los 42 ºC.

Estos valores superarían los umbrales establecidos para considerar oficialmente una ola de calor. No obstante, para que el episodio reciba esa denominación es imprescindible que las temperaturas anormalmente elevadas se mantengan durante, al menos, tres días consecutivos.

Pero ¿qué es exactamente una ola de calor? También conocida como onda de calor, se trata de un episodio de calentamiento significativo del aire o de la llegada de una masa de aire muy cálido que afecta a una zona extensa.

En España, la declaración oficial de una ola de calor no depende únicamente de que se registren temperaturas muy altas. Según los criterios establecidos, al menos el 10 % de las estaciones meteorológicas analizadas deben superar el percentil 95 de sus series históricas de temperaturas máximas correspondientes a los meses de julio y agosto durante un mínimo de tres días seguidos.

Esto significa que no solo se evalúa la intensidad del calor, sino también su carácter excepcional para la época y el territorio, así como su extensión geográfica y persistencia en el tiempo. Por ello, una temperatura que puede resultar habitual en una zona tradicionalmente cálida puede considerarse extraordinaria en otra con un clima más templado.