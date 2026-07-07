Taz Skylar vuelve a Canarias para trabajar en su próxima película tras pasar nueve meses en Sudáfrica rodando la tercera temporada de ‘One Piece’

El tinerfeño Taz Skylar comienza su primer proyecto artístico en las islas tras el éxito de las dos primeras temporadas del anime ‘One Piece’.

El actor ha confirmado a Televisión Canaria que se trata de una película dirigida por un canario y que ya ha comenzado a rodarse en la isla de Gran Canaria. Sobre el director del nuevo proyecto, destacó que, aunque no puede decir mucho, es una de las personas favoritas con las que ha trabajado y que le cae «muy bien».

Además, Skylar admitió que su último trabajo fue uno de los más exigentes de su carrera como actor. El tinerfeño pasó nueve meses de rodaje en Sudáfrica y subrayó el enorme esfuerzo físico que supuso, acumulando, en total, otros nueve meses de entrenamiento.

«Estoy agradecido de llevar nuestra identidad por el mundo»

El actor destacó que no hay nada como estar en casa y que, durante ese tiempo fuera, echó mucho de menos a su familia y a sus amigos.

Tras su tiempo en Sudáfrica, el actor sintió «un gran alivio» al llegar a la isla. También aseguró que está muy feliz de rodar su primera película en su idioma natal y con acento canario.

Taz Skyler durante la entrevista con Televisión Canaria, tras regresar a las islas después de rodar la última temporada de ‘One Piece’ / RTVC / Sheila Bolívar

«Soy fan de desayunar gofio con miel»

Skylar interpreta a Sanji en ‘One Piece’, uno de los protagonistas del live action que destaca por ser un carismático cocinero. Para preparar el personaje, el actor tuvo que aprender a elaborar diferentes platos del anime.

Al preguntarle por sus gustos personales, no duda en afirmar que le encantaría hacer una versión de alta cocina de algún plato que tuviera gofio o miel, «como las barritas», añade.

Galería de imágenes de Taz Skyler durante la entrevista con Televisión Canaria

Taz Skylar interpreta a Sanji en ‘One Piece’, tras su último rodaje llega a Tenerife / RTVC / Sheila Bolívar El tinerfeño cuenta en una entrevista de Televisión Canaria que adquirió habilidades culinarias en la preparación de su último personaje / RTVC / Sheila Bolívar