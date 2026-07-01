El largometraje del director francés Mikhaël Hers fue nominado a los Premios César a Mejor Actor por la interpretación de Vincent Lacoste

Televisión Canaria emite este jueves 2 de julio, a las 24.00 horas, la película francesa ‘Mi vida con Amanda’, tercer largometraje del director Mikhaël Hers. El filme, de 2018, cuenta una historia familiar y colectiva sobre la búsqueda del entendimiento en los momentos de adversidad y de falta de referentes.

Fotograma de la película ‘Mi vida con Amanda, con los actores Vincent Lacoste e Isaure Multrier.

La infancia de Amanda, una niña de siete años, transcurre con absoluta normalidad en París. Cuando su madre fallece en un brutal atentado, el único que puede hacerse cargo de la pequeña es su tío David, un veinteañero solitario y soñador que vive el presente y que hasta ahora ha evitado tomar decisiones que le comprometan.

Por la interpretación del personaje de David, Vincent Lacoste fue nominado a los Premios César a Mejor Actor. Esa interpretación le valió además el éxito unánime de la crítica cinematográfica, que destacó la emotividad que Lacoste proporcionó a su personaje.

«Hay una gran sinceridad y calidez en esta película, además de algo directo y cándido en la manera en que Lacoste y Multrier se relacionan entre ellos en pantalla», reseñó Peter Bradshaw en ‘The Guardian’; Guy Lodge, en ‘Variety’, sentenció que «Vincent Lacoste está irresistible en el estudio tierno y liviano de Mikhaël Hers»; para Jonathan Romney, de ‘Screendaily’ «su franqueza emocional y una increíble actuación de Vincent Lacoste hacen de ‘Amanda’ un modesto pero importante descubrimiento»; y Quim Casas, de ‘El Periódico‘, se refirió a ‘Mi vida con Amanda’ como una «película pequeña que se hace grande en la forma de contar la compleja relación entre los personajes, en las estupendas interpretaciones de Vincent Lacoste e Isaure Multrier y en su elogio de la mesura y la sencillez».

Esas son solo algunas de las muestras de esas críticas que avalan el éxito del largometraje, en el que también destaca la banda sonora de Anton Sanko y la fotografía de Sébastien Buchmann.