Televisión Canaria emite la película ‘El exótico hotel Marigold’, de John Madden

La comedia dramática cuenta con intérpretes de prestigio como Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith, Tom Wilkinson, Penelope Wilton, Ronald Pickup, Celia Imrie y Dev Patel

Televisión Canaria emite este viernes 26 de junio, a las 24.05 horas, la película ‘El exótico hotel Marigold’, una comedia dramática, dirigida por John Madden. El guión, escrito por Ol Parker, está basado en la novela del mismo título, de Deborah Moggach. La producción de origen británico presenta un reparto coral constituido por Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith, Tom Wilkinson, Penelope Wilton, Ronald Pickup, Celia Imrie y Dev Patel.

La actriz Judi Dench en una imagen de la película ‘El exótico hotel Marigold’.

La película, estrenada en 2011, narra la historia de un grupo de británicos de la tercera edad que viaja a la India para disfrutar de su jubilación, atraídos por la publicidad del renovado hotel Marigold. Sin embargo, lo que encuentran a su llegada no es ni la sombra de lo que el hotel fue en sus mejores tiempos.

Al principio, estos recién llegados se muestran inseguros acerca de lo que el futuro puede depararles, pero a medida que empiezan a establecer nuevas amistades y a realizar inesperados descubrimientos, se dan cuenta de que la vida y el amor pueden surgir de nuevo cuando consiguen dejar atrás su pasado.

Se trata de una película donde comedia y drama van de la mano para ofrecernos un vislumbre de las dificultades que vienen con el envejecimiento. La historia gira alrededor de siete personajes con historias de vida distintas, pero que, al final, comparten algo en común, el reconocimiento de que nunca es demasiado tarde para emprender un nuevo viaje y explorar una nueva forma de vivir.

Tanto como las interpretaciones de sus actores, la estética y el ambiente de la India, donde se desarrolla la historia, marcan el ritmo de la película, que nos introducen en el exotismo cultural de ese país.