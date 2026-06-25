Un doble terremoto en Venezuela deja más de 30 muertos y 700 heridos. Los Servicios Informativos de RTVC realizan un especial despliegue para contar la última hora de lo que ocurre en el país. Alrededor de 70.000 canarios residen en Venezuela.

En Directo Última actualización el 25-06 08:40

Venezuela | Proyecciones alarmantes de la incidencia del terremoto El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que hay alrededor de un 40 % de probabilidad de que los sismos hayan provocado entre 10.000 y 100.000 fallecidos, proyección calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.

Venezuela | Trump ofrece ayuda a Venezuela El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha ofrecido ayuda a Venezuela en un comentario en su red, Truth Social, y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias «no son buenos» y que «han dejado un número devastador de fallecidos». Un edificio derrumbado por los efectos de los terremotos en Venezuela. Imagen Reuters

Venezuela | El epicentro de los terremotos se localizó a 30 kilómetros de la ciudad de Yumare Los dos terremotos tuvieron su epicentro a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yaracuy -cuya capital es San Felipe-. Caracas está unos 300 kilómetros al este de Yumare, donde también se sintieron los terremotos.

Venezuela | 32 fallecidos y más de 700 heridos tras el doble terremoto La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó 32 fallecidos y más de 700 heridos y declaró el estado de emergencia después de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en el centro del país la tarde del miércoles. Afectados por los terremotos reciben asistencia. Imagen Reuters

Venezuela | El Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños

Venezuela | Cierre temporal del servicio de gas directo a los edificios Por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ha ordenado el cierre temporal en el servicio de gas directo a los edificios hasta que termine la evaluación de la situación y para evitar accidentes.

Venezuela | Imagen en directo desde Venezuela En nuestro canal de YouTube de los Servicios Informativos tenemos abierta permanentemente una señal con imagen en directo desde Venezuela.

Venezuela | Edificios con riesgo de colapso El vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ha informado de que existen «varias zonas complicadas» en el país, así como «situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico» en los barrios de Los Palos Grandes y de Altamira, en el municipio capitalino de Chacao, que ha descrito como el área con las afectaciones «más graves»

Venezuela | El terremoto sacudió estados como Yaracuy, Lara, Mérida, Aragua, Carabobo, La Guaira, Miranda y el Distrito Capital