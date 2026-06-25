Todos los detalles y la última hora de la situación en Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido a las seis de la tarde (hora venezolana)
Un doble terremoto en Venezuela deja más de 30 muertos y 700 heridos. Los Servicios Informativos de RTVC realizan un especial despliegue para contar la última hora de lo que ocurre en el país. Alrededor de 70.000 canarios residen en Venezuela.
08:40 Día: 25-06-2026
Venezuela | Proyecciones alarmantes de la incidencia del terremoto
El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó que hay alrededor de un 40 % de probabilidad de que los sismos hayan provocado entre 10.000 y 100.000 fallecidos, proyección calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.
08:35 Día: 25-06-2026
Venezuela | Trump ofrece ayuda a Venezuela
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha ofrecido ayuda a Venezuela en un comentario en su red, Truth Social, y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias «no son buenos» y que «han dejado un número devastador de fallecidos».
08:30 Día: 25-06-2026
Venezuela | El epicentro de los terremotos se localizó a 30 kilómetros de la ciudad de Yumare
Los dos terremotos tuvieron su epicentro a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yaracuy -cuya capital es San Felipe-. Caracas está unos 300 kilómetros al este de Yumare, donde también se sintieron los terremotos.
08:25 Día: 25-06-2026
Venezuela | 32 fallecidos y más de 700 heridos tras el doble terremoto
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó 32 fallecidos y más de 700 heridos y declaró el estado de emergencia después de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en el centro del país la tarde del miércoles.
08:20 Día: 25-06-2026
Venezuela | El Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños
08:15 Día: 25-06-2026
Venezuela | Cierre temporal del servicio de gas directo a los edificios
Por instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se ha ordenado el cierre temporal en el servicio de gas directo a los edificios hasta que termine la evaluación de la situación y para evitar accidentes.
08:10 Día: 25-06-2026
Venezuela | Imagen en directo desde Venezuela
En nuestro canal de YouTube de los Servicios Informativos tenemos abierta permanentemente una señal con imagen en directo desde Venezuela.
08:05 Día: 25-06-2026
Venezuela | Edificios con riesgo de colapso
El vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ha informado de que existen «varias zonas complicadas» en el país, así como «situaciones muy alarmantes desde el punto de vista gráfico» en los barrios de Los Palos Grandes y de Altamira, en el municipio capitalino de Chacao, que ha descrito como el área con las afectaciones «más graves»
08:00 Día: 25-06-2026
Venezuela | El terremoto sacudió estados como Yaracuy, Lara, Mérida, Aragua, Carabobo, La Guaira, Miranda y el Distrito Capital
07:56 Día: 25-06-2026
Venezuela | Doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter
Comenzamos este minuto a minuto para contar todos los detalles y la última hora de la situación en Venezuela tras el doble terremoto ocurrido esta pasada madrugada (hora española) que ha dejado personas fallecidas y estructuras en riesgo de colapsar.
Los Servicios Informativos de RTVC realizan un especial despliegue con toda la última hora de la situación en Venezuela.