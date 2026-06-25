Delcy Rodríguez agradece a Estados Unidos y otros países por ofrecer apoyo tras terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este miércoles a Estados Unidos y otros países por ofrecer su apoyo luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la nación suramericana que causaron daños materiales y un número aún no precisado de víctimas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este miércoles a Estados Unidos y otros países por ofrecer su apoyo luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la nación suramericana que causaron daños materiales y un número aún no precisado de víctimas.

En un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria expresó su agradecimiento a EE.UU., Panamá, Catar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil y México, que «se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo».

La líder chavista, junto a su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, también agradeció a la ONU y a organismos multilaterales financieros, sin precisar cuáles, que «ya se comunicaron por distintas vías con el Gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo» de su país.

La Embajada estadounidense en Caracas dijo en redes sociales que sigue «de cerca las consecuencias» y recomendó evitar las zonas afectadas, no entrar en edificios dañados, mantenerse informado a través de los medios locales y buscar un refugio seguro.

En las últimas horas también se han solidarizado Bolivia, El Salvador, Perú y Chile.

Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo el pasado enero tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU., declaró el estado de emergencia en Venezuela tras señalar que hubo afectaciones en varias zonas de Caracas, como derrumbe de edificios, y en los estados cercanos Miranda y La Guaira, así como en Aragua, Carabobo y Falcón.

La mandataria llamó a mantener la unión «para salvar vidas» y ordenó la suspensión de clases y de actividades laborales en sectores considerados no esenciales el resto de la semana.

csm/lb/nvm