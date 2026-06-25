‘La Buchaca’ examinará la educación financiera de andar por casa

El magacín de divulgación económica de La Radio Canaria dedicará su próxima entrega, viernes a las 21:05 horas, a valorar cuál es el grado de conocimiento sobre cómo gestionar la economía doméstica

¿Planificamos nuestra economía diaria? Este es el interrogante que enmarca el contenido de ‘La Buchaca‘ este viernes a las 21:05 horas, y en redifusión el domingo a las 17:30 horas, en La Radio Canaria. En su línea de apostar por la divulgación sobre economía, el programa se detendrá a analizar cuál es el grado de conocimiento general sobre educación financiera, es decir, si conocemos herramientas que nos permitan planificar el uso que hacemos del dinero.

‘La Buchaca’ contará con la participación de Ángeles Pulido, ‘coach’ financiera, con quien hablará acerca de cómo buena parte de la sociedad vive la economía desde la preocupación, la improvisación o la falta de información. Pulido explicará hasta qué punto el acompañamiento financiero puede ayudar a cambiar esa relación angustiosa con el dinero y a recuperar una sensación de control.

Ángeles Pulido, ‘coach’ financiera

«Pero no desde una mirada fría o llena de tecnicismos, sino como herramienta práctica para vivir con más tranquilidad, tomar mejores decisiones y construir una vida más alineada con nuestros objetivos personales», advierte Carlos Guillermo Domínguez, director y conductor del programa.

Estarán presentes en la charla asuntos que en algún momento nos hemos planteado en el día a día como, por ejemplo, saber cuánto dinero entra y sale de nuestra cuenta, cómo organizar los gastos de forma sencilla, cómo crear hábitos de ahorro o cómo se consigue crear un ‘colchón de emergencia’ para imprevistos. «También se abordará cómo el dinero atraviesa la vida personal, familiar y profesional, y por qué aprender a gestionarlo no debería ser algo reservado solo a quienes tienen grandes

patrimonios», añade Domínguez.

Reducir la ansiedad

Bajo el paraguas de educación financiera se guarecen aspectos tales como saber a dónde va nuestro dinero, diferenciar entre necesidades reales y compras impulsivas y planificar y tomar decisiones a medio y largo plazo. «Aspectos todos que, de cumplirse, reducirían la ansiedad en materia económica y permitiría alcanzar estabilidad en el día a día», concluye el director de ‘La Buchaca’.

Imagen generada por IA

Ángeles Pulido compartirá su experiencia como ‘coach’ financiera para identificar errores habituales, hablar de las emociones que aparecen cuando pensamos en dinero y ofrecer herramientas prácticas útiles para ordenar las finanzas personales de manera realista y útil.

‘La Buchaca’ refuerza su compromiso semanal por hacer de la economía y las finanzas un espacio para todos con un lenguaje claro y accesible.