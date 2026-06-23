Quevedo abre su tienda efímera con ‘merchandising’ de ‘El Baifo Tour’

La tienda efímera con productos de la gira ‘El Baifo Tour’ de Quevedo permanecerá abierta desde este 23 al 27 de junio en el Mercado de Altavista, en la capital grancanaria

Tienda efímera de Quevedo en el Mercado de Altavista. Imagen Helena Díez

El fenómeno Quevedo continúa creciendo. Después de vender en apenas unas horas más de 225.000 entradas para los primeros 16 conciertos de su nueva gira, El Baifo Tour, el artista canario ha vuelto a sorprender a sus seguidores con una iniciativa que refuerza su vínculo con sus raíces: la apertura de una tienda efímera en el Mercado de Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria.

Bajo el nombre de ‘El Baifo e hijos’, este espacio temporal permanecerá abierto durante cinco días y ofrecerá productos exclusivos inspirados en El Baifo, el último trabajo discográfico del cantante. Se trata de una propuesta que no solo busca acercar el universo creativo del artista a sus seguidores, sino también poner en valor el comercio de proximidad de su ciudad natal.

Los visitantes podrán adquirir artículos que únicamente estarán disponibles en esta tienda. La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia promocional del disco, profundamente ligada a la identidad canaria que impregna el álbum.

Original campaña promocional

Para anunciar la apertura del establecimiento, el equipo del artista diseñó una original campaña promocional por las calles de Las Palmas de Gran Canaria. El humorista Saúl Romero fue el encargado de liderar la acción, recorriendo distintos puntos de la ciudad subido a un vehículo y megáfono en mano, captando la atención de vecinos y curiosos con un tono cercano y desenfadado.

La apertura de la tienda llega en uno de los momentos más dulces de la carrera del cantante. El Baifo Tour se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas, agotando más de 225.000 entradas para sus primeras 16 fechas en cuestión de horas. La gira arrancará en 2027 con ocho conciertos en el Movistar Arena de Madrid y otros ocho en el Palau Sant Jordi de Barcelona, después de que las primeras citas previstas colgaran el cartel de «todo vendido» en apenas unos minutos.