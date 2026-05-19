Esta zona se habilitará en el anexo del Estadio de Gran Canaria y contará con un aforo de 17.000 personas

La visita del papa León XIV a Canarias ya comienza a tomar forma más allá del plano estrictamente religioso. La diócesis de Canarias presentó este martes la gran “fanzone” cultural que acompañará la histórica eucaristía papal prevista en el Estadio de Gran Canaria el próximo 11 de junio.

Este espacio se ha concebido para mostrar al mundo la identidad musical y humana del archipiélago ante la llegada de miles de peregrinos y la atención internacional.

Cultura como centro del evento

El evento previo a la misa papal arrancará a las 14:00 en el anexo del Estadio de Gran Canaria y contará con actuaciones de artistas canarios como Los Gofiones, Yeray Rodríguez, Cristina Ramos, el Hakuna Group Music y la banda La Clave de Agaete, entre otros.

También participarán Domingo “El Colorao” y Benito Cabrera, aunque ambos no pudieron asistir a la presentación oficial.

La visita del papa León XIV en Gran Canaria tendrá una Fan Zone inédita con artistas canarios/ Imagen de Ana Tristán (RTVC)

Durante la rueda de prensa, monseñor José Mazuelos destacó que la música y la cultura canaria debían ocupar un lugar central en una cita “histórica” para las islas. “Queríamos que esta celebración fuera también una expresión de nuestra identidad, de nuestra manera de compartir lo que somos”, señaló.

La organización espera que la fanzone se convierta en un espacio de acogida y fraternidad para las cerca de 50.000 personas previstas en torno a la eucaristía papal aunque la zona habilitada para la Fanzone contará con un aforo de 17.000 personas.

El dispositivo tendrá además una enorme proyección mediática. Según explicó la diócesis, más de 1.650 profesionales de medios de comunicación de todo el mundo cubrirán la visita del pontífice. “Será también una oportunidad para mostrar nuestra tierra y nuestros artistas”, afirmó Mazuelos.

Voz a los artistas canarios

Uno de los momentos más simbólicos de la visita papal se vivirá en el muelle de Arguineguín, donde Pedro Manuel Afonso y Benito Cabrera participarán en un acto dedicado especialmente a las personas migrantes.

Yeray Rodríguez subrayó que la música tradicional isleña también es “una estrofa migrante” que ha viajado por el mundo y ha acompañado históricamente a quienes tuvieron que abandonar su tierra. “Priorizar la humanidad y la justicia está por encima de todo”, afirmó el verseador, quien además destacó la importancia de transmitir esos valores a las nuevas generaciones.

En orden de izquierda a derecha: Saulo Armas (La Clandestina de Agaete), Pedro Manuel Afonso, Cristina Ramos, Monseñor José Mazuelos, Yeray Rodríguez, José Afonso (Los Gofiones) y Jose María (Hakuna Group Music)

Cristina Ramos expresó sentirse “orgullosa y honrada” de participar en un acontecimiento que “pasará a la historia de Canarias”, mientras que representantes de agrupaciones populares insistieron en la necesidad de aprovechar la cita para mostrar “la verdadera realidad” de las islas: una tierra abierta y hospitalaria pese al “ruido” social y político que rodea actualmente el debate migratorio.

La organización confirmó que la misa será animada musicalmente por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y su coro, con más de cien integrantes sobre el escenario principal. Las actuaciones musicales de la fanzone, sin embargo, se desarrollarán únicamente en el anexo del estadio, donde habrá capacidad para unas 17.000 personas y pantallas gigantes para seguir la ceremonia.

La visita movilizará además a unos 1.200 voluntarios y contará con importantes medidas de seguridad y transporte. Por otro lado, la diócesis pidió colaboración institucional para reforzar el servicio de guaguas y facilitar la llegada de fieles desde todas las islas.