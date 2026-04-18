Victoria contundente del CV Guaguas Las Palmas ante el Unicaja Costa de Almería (3-0) que lleva la eliminatoria al tercer partido que se disputará este domingo a las 17:00 horas en el Gran Canaria Arena

El CV Guaguas Las Palmas fuerza el tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Superliga ante el Unicaja. Imagen cedida por el club

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas reacciona a tiempo y firma una victoria contundente ante Unicaja Costa de Almería (3-0) en el Gran Canaria Arena, forzando así el tercer y definitivo partido de la eliminatoria de cuartos de final por el título de la Superliga. Los amarillos ofrecieron su mejor versión para mantenerse con vida y citar de nuevo a su afición este domingo a las 17:00 horas en el Arena.

Sergio Miguel Camarero apostó por su sexteto de máximas garantías en un duelo sin margen de error. Sobre la pista estuvieron Io De Amo en la dirección, Unai Larrañaga como líbero, y un bloque ofensivo de primer nivel con Osmany Juantorena, Walla Souza, Nico Bruno, Hélder Spencer y Martín Ramos. Desde el inicio, el Guaguas mostró una actitud muy diferente a la del primer partido.

Un juego sólido desde el comienzo

El primer set cayó del lado insular gracias a un juego sólido y equilibrado, en el que los amarillos dominaron tanto en ataque como en defensa. Sin concesiones y con un ritmo alto, el CV Guaguas marcó territorio desde el arranque, dejando claro que no estaba dispuesto a despedirse de la eliminatoria con el resultado final de 25-18.

En la segunda manga, el conjunto grancanario mantuvo el nivel competitivo y volvió a imponerse con autoridad. Osmany Juantorena lideró al equipo en los momentos clave, bien acompañado por un Walla Souza imponente en la red, convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza para la defensa rival. El Guaguas supo gestionar la ventaja y no dio opción al Unicaja (25-21).

El tercer y definitivo set fue una auténtica exhibición. Con el público del Gran Canaria Arena completamente entregado, los amarillos pasaron por encima de su rival hasta cerrar el parcial con un contundente 25-14. Nada tuvo que ver este encuentro con el disputado en Almería: el Guaguas fue reconocible, dominante y muy superior ante un Unicaja que no encontró respuestas.

Al término del choque, Sergio Miguel Camarero valoró el esfuerzo de los suyos: “Había que conseguir la victoria y el equipo ha estado a un buen nivel. Sabíamos que era un partido a vida o muerte”. El técnico ya pone el foco en el decisivo tercer encuentro: “El domingo tenemos otra gran batalla. Hay que valorar el trabajo y entre todos sacar esto adelante”.