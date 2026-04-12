El Fundación Cajasol Andalucía resiste la remontada del Emalsa en un quinto set épico y se lleva el primer golpe por 2-3

El Cajasol trunca el intento de remontada del Emalsa y se anota el primer asalto / CV Emalsa

El Fundación Cajasol Andalucía, reciente campeón de Copa de la Reina, logró un triunfo de oro ante un correoso Club Voleibol Emalsa que a punto estuvo de remontar el choque tras el 0-2 inicial, pero al final las sevillanas lograron templar los nervios en un épico final que les llevó a ganar el quinto set (2-3), por un ajustado 14-16.

Primer set

Las andaluzas comenzaron arrollando con un efervescente 0-4, aprovechando los errores en defensa y el acierto de Lucía Prol e Irene de Blas para poner tierra de por medio.

A partir de ahí, las grancanaria intentaron equilibrar la contienda con la aportación de Laura Suárez, Malual y Jessica Ribeiro, pero no era suficiente, ya que las sevillanas incrementaron incluso su renta en el ecuador del primer set con un contundente 4-12.

Ribeiro redujo la distancia sacando rédito de sus buenos saques profundos, pero aún el Cajasol disfrutaba de una buena distancia (9-13) que trataron de mantener las jugadoras dirigidas por Ricardo Fernández Torronteras.

Con el paso de las acciones, Maida y Laura Suárez apretaron el marcador en el electrónico del Gran Canaria Arena (13-15), si bien el Cajasol supo contemporizar para, incluso, incrementar su colchón (17-21), lo que llevó al entrenador local, Juan Diego García, a solicitar el primer tiempo muerto.

Sin embargo, la pausa táctica apenas sirvió para alargar la agonía, ya que Louise Sansó y Lucía Prol frenaron las acometidas amarillas para anotarse el primer parcial del choque (21-25).

Segundo set

En el segundo set parecían cambiar las tornas, con el Emalsa tomando la iniciativa con los puntos iniciales de Laura Suárez y Ribeiro, aunque el Cajasol no se despegaba con los remates de Irene de Blas, igualando la contienda con un elocuente 7-7.

A partir de ahí, se recrudeció el intercambio de golpes, pero la mejor en defensa de la sevillanas pasó factura al equipo grancanario, tomando entonces la iniciativa el Fundación tras siete puntos consecutivos (10-16).

Diego García quiso frenar la hemorragia con un tiempo muerto que, al menos, rompiera aquel cambio de signo anímico. Algo que parecía funcionar ya que, tras el parón técnico, las amarillas engancharon un repunte de 5-1 (15-17) que conllevó, además, a la réplica de pizarra de Torronteras.

El buen hacer de Corelli y Suárez en la retaguardia revivió al Emalsa (18-17), pero fue un espejismo. El Cajasol reaccionó con un balsámico 3-0 de parcial que las colocaba en una posición inmejorable para acariciar el segundo asalto.

Las isleñas se negaron a claudicar, devolviéndoles Corelli y Scherer el órdago (23-21). Pero en el último suspiro, con 24-24 en el marcador, un latigazo de Brown que se marchó fuera, conjugado con un remate final del Cajasol desde zona dos, permitió a las andaluzas a sumar una segunda manga más que psicológica de cara al desenlace del choque (24-26).

Tercer set

Pese a la dura losa que tenía ante sí, el Emalsa no se vio afectado anímicamente, volviendo a tomar la batuta en el inicio del tercer set (8-7).

Fueron pasando los minutos y el choque pasó por una fase de máxima igualdad (14-14), hasta que Brown sacó petróleo con un bloqueo y un saque directo que se conjugó con un nuevo punto en defensa de Petra Indrová, lo que permitió a las grancanarias a degustar una importante ventaja de tres puntos (17-14).

De nuevo Suárez y Corelli pasaron el rodillo tanto en defensa como en ataque, a lo que se animó Ribeiro para sellar el parcial a su favor (25-22).

Cuarto set

La inercia del choque parecía cambiar, pese a que el Cajasol seguía disfrutando de ventaja en el marcador, ya que en el cuarto set, el equipo amarillo se desparramó con un 9-2 de inicio que llevó a Torronteras a pedir hasta dos tiempos muertos en un breve espacio de tiempo.

El socavón anímico de las andaluzas era más que palpable, ya que el Emalsa siguió poniendo tierra de por medio con un más que contundente 15-4, evidenciando el cortocircuito rival.

A partir de ahí, las insulares terminaron la demolición por la vía rápida ante un adversario que ya pensaba en el último set (25-10).

Quinto set

Ya en la muerte súbita, las andaluzas apretaron las tuercas para evidenciar que lo vivido en el set anterior había sido un accidente (6-8), pero los errores en vanguardia permitieron a las grancanarias a remontar provisionalmente en un momento clave del duelo (9-8).

Aun así, la agonía se alarga con un nuevo intercambio de golpes, igualando Evans el choque y luego Ribeiro mandando su remate fuera (12-13). Con ello, llegó el tiempo muerto de rigor del Emalsa.

Un blockout de Maida y un punto posterior de Brown dejaban con ventaja al equipo local en el momento decisivo (14-13), pero Lucía Prol selló el empate, dando oxígeno a las visitantes.

Y ya, tras ese respiro, un nuevo ataque andaluz permitió darle la vuelta a la situación (14-15), anotándose el set y el partido a continuación con un bloqueo de las amarillas que se iba fuera por el lateral derecho (14-16). En definitiva, una victoria en la que hubo que sudar sangre, pero que sabe a oro para las sevillanas que lograron así truncar la remontada isleña.