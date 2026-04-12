El Manacor golpea primero por 0-3 en Rios Tejera y complica al Cisneros La Laguna en los cuartos de Superliga

El Manacor se lleva la primera ronda de los cuartos de final ante el Cisneros La Laguna / Cisneros La Laguna

En los cuartos de final de los playoffs de la Superliga Masculina el Manacor ha dado el primer golpe tras batir por la vía rapida al Cisneros La Laguna en el Rios Tejera por 0-3.

Primer set

El cuadro balear no tardó en hacerse con el dominio del primer set (4-6) y aguantó la ventaja hasta el ecuador del juego cuando los locales encontraron más acierto por medio de Andreu Flores (16-13).

Fue un error en el saque tinerfeño y los puntos de Díaz y Lorente lo que volvió a dar la ventaja a los visitantes (17-18), que no titubearon en la recta final del set (19-25).

Segundo set

El segundo set también comenzó favorable al conjunto balear (3-7) pero entre Noda y Flores mantuvieron la esperanza para un Cisneros que empujó (16-14) pero que poco pudo hacer ante un Linares imparable, el Manacor volvió a ganar la partida (25-27).

Tercer set

El Cisneros salió al tercer juego dispuesto a forzar la remontada y con la aparición de Sleurink logró ponerse por delante (13-10), sin embargo, el Manacor aguardó y Linares volvió a coger los mandos de la ofensiva visitante (18-18).

Tras este primer pulso, la eliminatoria marchará a tierras baleares y el Manacor hará uso de su factor cancha con el objetivo de sentenciar la eliminatoria.