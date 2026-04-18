El premio a Mejor Largometraje en los Premios Quirino fue para el español «Decorado» de Alberto Vázquez

Galardonados en la presente edición de los Premios Quirino. Imagen cedida por la organización

Los Premios Quirino anunciaron los ganadores de su novena edición en la gala celebrada este 17 de abril en Santa Cruz de Tenerife, con un palmarés repartido entre distintos países que refleja la diversidad y el potencial creativo de la animación iberoamericana.

El premio a Mejor Largometraje fue para el español “Decorado” de Alberto Vázquez; la colombiana “Hay algo detrás de ti”, de Julián Gómez Reyes, se alzó con el galardón a Mejor Serie; mientras que el reconocimiento a Mejor Cortometraje recayó en “Cão Sozinho” de la portuguesa Marta Reis Andrade.

Los premios se distribuyeron entre cinco países con España a la cabeza con tres galardones, seguida de Colombia, Portugal y Brasil con dos cada uno, mientras que Argentina obtuvo uno. El palmarés muestra así una distribución equilibrada entre la animación producida en la Península Ibérica y en América Latina, con cinco premios por bloque.

Con una marcada impronta autoral, las obras ganadoras fueron elegidas por un jurado internacional tras un proceso de selección al que se presentaron 265 obras. Además, se premiaron obras en las categorías de Cortometraje de Escuela, Obra de Encargo y Animación de Videojuego, así como en tres apartados técnicos: Desarrollo Visual, Diseño de Animación y Diseño de Sonido y Música Original.

Tenerife, «punto de referencias para la industria de la animación»

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, destacó el papel estratégico del evento afirmando que “los Premios Quirino consolidan a Tenerife como un punto de referencia internacional para la industria de la animación. La celebración de esta novena edición vuelve a demostrar la capacidad de la isla para acoger eventos de primer nivel que impulsan la creatividad, la innovación y la proyección exterior de nuestro territorio”.

Asimismo, según informa un comunicado, Afonso añadió que “desde el Cabildo de Tenerife seguimos apostando por el sector audiovisual como motor económico y cultural, apoyando iniciativas que, como los

Premios Quirino, generan oportunidades, atraen talento y fortalecen los vínculos entre Europa y América Latina”.

Por su parte, Dimple Melwani, CEO de Turismo de Tenerife, resaltó el éxito de la novena edición, una edición que «ha vuelto a demostrar el enorme talento y la diversidad de la animación iberoamericana, así como la capacidad de Tenerife para acoger y proyectar eventos culturales de alcance internacional. Los Premios Quirino siguen creciendo y consolidándose como una cita imprescindible para la industria”.

Promoción de la animación iberoamericana

Creados en 2018 con el objetivo de promocionar la animación de los 23 países de la región iberoamericana, los Premios Quirino han contribuido a la construcción de un espacio común para la animación de la región iberoamericana, posicionando su sede, la isla de Tenerife, como referente y punto de encuentro del sector. Los Premios Quirino cuentan con el patrocinio principal del Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife y la Tenerife Film Commission.

Mejor Largometraje

Premiado como Mejor Largometraje, “Decorado”, del director, ilustrador y novelista gráfico gallego Alberto Vázquez, aborda la búsqueda de identidad y el desencanto ante una sociedad que prioriza las apariencias. Inspirado en el cortometraje homónimo del director, el filme es una coproducción entre las españolas María y Arnold AIE, Abano Producións, Uniko y Glow Animation, y la portuguesa Sardinha em Lata. Este es el tercer Quirino de Vázquez, ganador en dos ocasiones del galardón a Mejor Cortometraje — “Decorado” (2018) y “Homeless Home” (2021)—. Además, en 2023, fue nominado con su largometraje “Unicorn Wars”.

Gala de los Premios Quirino 2026 en Santa Cruz de Tenerife. Imagen cedida por la organización

Mejor Serie

La colombiana “Algo detrás de ti” se alzó como Mejor Serie. Es una producción animada dirigida a público infantil con historias de suspenso e intriga que exploran temores cotidianos y sucesos inexplicables. Escrita y dirigida por Julián Gómez Reyes y producida por la bogotana Careloko Producciones, la primera temporada de la serie contó con el apoyo de Abrecámara, fondo público para la producción audiovisual en Colombia, y se emitió en seis canales públicos del país.

Mejor Cortometraje

El premio a Mejor Cortometraje recayó en “Cão Sozinho” de la directora portuguesa Marta Reis Andrade, que transforma una vivencia personal en una fábula íntima sobre la soledad y la reconexión familiar. Situado en la frontera entre lo real y lo imaginado, este corto realizado en 2D es una producción de BAP – Animation Studio en coproducción francesa de Ikki Films seleccionada en unos 40 festivales internacionales.

Otros galardones

El resto de galardones destacados incluyeron el premio a Mejor Cortometraje de Escuela para “Balada de peces y pájaros” de Anny Uribe y Juan José Arévalo (Colombia-España); Mejor Videoclip para la portuguesa Ana Marta Mendes (Os Filmes do Pinguim) por la animación de “Paulinha”, tema del músico Raul Manarte; Mejor Animación de Encargo para “18 Months” de Paulo Garcia y Natalia Gouvea (Zombie Studio, Brasil); y Mejor Animación de Videojuego para “Stars in the Trash” de José Ginés Picón López (Valhalla Cats, España).

El palmarés se completó con los galardones en las tres categorías técnicas, que en esta edición recayeron en cortometrajes: “Safo” de la directora, guionista, animadora e ilustradora brasileña Rosana Urbes (Planta Filmes) obtuvo el premio a Mejor Desarrollo Visual; coproducido entre Argentina y México, “My Gut Friend” de José Manuel Lo Bianco y Mariano Andrés Bergara (Can Can Club, Primo Content, GUT) fue reconocido por su Diseño de Animación; mientras que el español “El fantasma de la Quinta” de James A. Castillo (Illusorium Films, Martirio Films) se alzó con el premio a Mejor Diseño de Sonido y Música Original.

El jurado internacional encargado de elegir a los ganadores estuvo integrado por el animador, director y productor brasileño Cesar Cabral, ganador del Premio Quirino a la Mejor Película en 2022 con “Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente”; la irlandesa Moe Honan (Moetion Films); la filipina Marilyn Montano (PlayLab Animation Studio y TeamApp); la colombiano-estadounidense Martha Sepúlveda (CAKE Entertainment); y el croata Krešimir Zubčić (HRT).

El décimo aniversario de los Premios Quirino se celebrará del 21 al 23 de abril de 2027 en Santa Cruz de Tenerife.

PALMARÉS 9º PREMIOS QUIRINO DE LA ANIMACIÓN IBEROAMERICANA