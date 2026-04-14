La novena edición reunirá a 300 profesionales y consolidará a la isla como referente internacional del sector audiovisual del 15 al 17 de abril

Santa Cruz de Tenerife se prepara para acoger la novena edición de los Premios Quirino, una cita clave para la animación iberoamericana que tendrá lugar entre el 15 y el 17 de abril con un amplio programa de actividades. La organización presentó hoy en la capital tinerfeña los detalles de esta nueva entrega, que no solo reconocerá las mejores obras del último año, sino que también reunirá a cerca de 300 profesionales de la industria.

Presentación de los Premios Quirino | Cabildo de Tenerife

El acto contó con la participación de representantes institucionales y del sector audiovisual, quienes destacaron el papel estratégico de estos galardones. La cita reafirma el crecimiento de un evento que ha evolucionado hasta convertirse en un punto de encuentro imprescindible para creadores, empresas y entidades de ambos lados del Atlántico.

Tenerife, nodo estratégico del sector audiovisual

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, subrayó que “los Premios Quirino consolidan a Tenerife como un punto de encuentro clave para la animación iberoamericana, proyectando el talento creativo de nuestros territorios y reforzando los lazos culturales y económicos entre ambos lados del Atlántico”. Además, defendió la apuesta institucional por el sector audiovisual como motor de diversificación económica, empleo cualificado y atracción de inversión internacional.

Afonso insistió en que la celebración de esta edición demuestra la capacidad de la isla para acoger eventos de primer nivel, al tiempo que refuerza su compromiso con la innovación, la cultura y la industria creativa.

Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destacó que “los Premios Quirino representan una oportunidad única para posicionar a Tenerife como un destino estratégico para la industria audiovisual internacional”. En su intervención, puso el foco en el crecimiento de la animación como sector que conecta creatividad, innovación y talento, valores alineados con la proyección de la isla.

Melwani también subrayó la importancia de las actividades paralelas: “las actividades paralelas son fundamentales porque amplían el alcance de los Premios más allá de la gala, generando espacios de encuentro, formación y reflexión que dan lugar a oportunidades de negocio”, con impacto directo en el tejido empresarial y el empleo.

La directora de los Premios Quirino, Silvina Cornillón, resaltó el vínculo histórico con la ciudad: “Regresar a Santa Cruz de Tenerife significa volver a la ciudad que nos recibió en nuestros inicios y reencontrarnos con una industria local que creció junto a nosotros”. Cornillón defendió además el valor estructural del proyecto: “Apostar por la cultura no es un gesto, es una política, y estos nueve años son su resultado.”

Un palmarés con fuerte presencia iberoamericana

En esta edición competirán 27 obras procedentes de siete países, seleccionadas entre 265 postulaciones. Los trabajos optarán a galardones en siete categorías principales —incluyendo largometraje, serie y cortometraje— y tres técnicas, lo que refleja la diversidad y el nivel de la producción animada en Iberoamérica.

España y Portugal lideran las nominaciones con 11 y 7 obras, respectivamente, lo que confirma el buen momento de la animación ibérica. Desde América Latina, Argentina y Brasil encabezan la representación, seguidos por Colombia, México y Chile.

En la categoría de Mejor Largometraje destacan títulos como “Decorado” de Alberto Vázquez y “Olivia y el terremoto invisible” de Irene Iborra, junto a producciones de Brasil y México que evidencian la variedad de estilos, desde el 2D hasta el stop-motion.

En series, compiten propuestas consolidadas y emergentes como “Pocoyó” de Guillermo García Carsí y producciones de Brasil, Colombia y México, lo que demuestra la fortaleza del formato televisivo en la animación contemporánea.

El apartado de cortometrajes incluye una destacada presencia portuguesa, junto a obras de España y Argentina, configurando una categoría especialmente diversa en enfoques narrativos y estéticos.

Los ganadores se anunciarán el 17 de abril en una ceremonia que tendrá lugar en el Auditorio Adán Martín y que podrá seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube del certamen.

Cooperación internacional

Más allá de los premios, la organización desplegará un ambicioso programa profesional articulado en torno a cuatro ejes: el Foro de Coproducción y Negocio, el Laboratorio de Futuros, el Encuentro Internacional de Canales de TV y Plataformas y la mesa de trabajo “La mujer en la animación iberoamericana”.

Estas iniciativas reunirán a profesionales de 27 países, con el respaldo de diversas instituciones internacionales, y fomentarán la creación de alianzas, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de nuevos proyectos.

El Foro de Coproducción volverá a actuar como eje central, facilitando encuentros entre productoras, distribuidores e inversores. Por su parte, el Laboratorio de Futuros abordará los desafíos actuales del sector, con especial atención a financiación, distribución y propiedad intelectual.

El Encuentro Internacional de Canales y Plataformas impulsará nuevas vías de colaboración, mientras que la mesa dedicada a la mujer en la animación reforzará la promoción de la equidad y la diversidad en la industria.

Además, Tenerife presentará su ecosistema audiovisual ante los participantes, y autoridades de Jalisco asistirán con el objetivo de estrechar la cooperación internacional.

Impulso al talento y proyección cultural

Como parte de su compromiso con los nuevos creadores, el certamen pondrá a disposición del público varios cortometrajes finalistas en plataformas digitales, ampliando el acceso global a la animación iberoamericana.

La programación se completará con una muestra de obras nominadas que se celebrará del 21 de abril al 19 de mayo en TEA – Tenerife Espacio de las Artes, consolidando la dimensión cultural y divulgativa del evento.

Desde su creación en 2018, los Premios Quirino han evolucionado hasta convertirse en el ecosistema más completo de la animación iberoamericana, combinando reconocimiento artístico con impulso industrial. Su novena edición refuerza esa vocación y sitúa nuevamente a Tenerife en el mapa global de la creatividad audiovisual.