El festival Animayo Gran Canaria, se celebrará del 6 al 9 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria con más de 40 invitados internacionales y un amplio programa formativo

Animayo Gran Canaria 2026 conectará el talento con la élite global de la animación

La 21ª edición de Animayo Gran Canaria se celebrará del 6 al 9 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de conectar el talento emergente con la industria global de la animación, los efectos visuales y los videojuegos.

El festival reunirá a más de 40 invitados y ponentes internacionales vinculados a grandes estudios como Pixar, Disney, Warner Bros o DreamWorks, consolidándose como una de las citas de referencia del sector.

El programa incluirá 13 master classes, más de una decena de ponencias, talleres prácticos, encuentros profesionales, revisiones de porfolios y seis secciones oficiales a concurso, además de estrenos y contenidos exclusivos.

Una plataforma internacional

Animayo, único festival en España que califica para los Premios Óscar en la categoría de cortometrajes de animación internacional, volverá a situar a Gran Canaria en el mapa global de la industria audiovisual.

El director y productor del festival, Damián Perea, destacó que Animayo ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma internacional que conecta formación, talento y empleo durante todo el año.

Además, el evento contará con sedes como el CICCA, el Teatro Guiniguada y El Real de Triana, y se complementará con actividades educativas, becas y espacios para el público general, reforzando su papel como motor cultural, formativo y económico para la isla.