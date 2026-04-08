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Animayo Gran Canaria 2026 conectará el talento con la élite global de la animación

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El festival Animayo Gran Canaria, se celebrará del 6 al 9 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria con más de 40 invitados internacionales y un amplio programa formativo

Animayo Gran Canaria 2026 conectará el talento con la élite global de la animación
Animayo Gran Canaria 2026 conectará el talento con la élite global de la animación

La 21ª edición de Animayo Gran Canaria se celebrará del 6 al 9 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de conectar el talento emergente con la industria global de la animación, los efectos visuales y los videojuegos.

El festival reunirá a más de 40 invitados y ponentes internacionales vinculados a grandes estudios como Pixar, Disney, Warner Bros o DreamWorks, consolidándose como una de las citas de referencia del sector.

El programa incluirá 13 master classes, más de una decena de ponencias, talleres prácticos, encuentros profesionales, revisiones de porfolios y seis secciones oficiales a concurso, además de estrenos y contenidos exclusivos.

Una plataforma internacional

Animayo, único festival en España que califica para los Premios Óscar en la categoría de cortometrajes de animación internacional, volverá a situar a Gran Canaria en el mapa global de la industria audiovisual.

El director y productor del festival, Damián Perea, destacó que Animayo ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma internacional que conecta formación, talento y empleo durante todo el año.

Además, el evento contará con sedes como el CICCA, el Teatro Guiniguada y El Real de Triana, y se complementará con actividades educativas, becas y espacios para el público general, reforzando su papel como motor cultural, formativo y económico para la isla.

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