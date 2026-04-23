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Clavijo critica los acuerdos contra el distribución de menores migrantes en Aragón y Extremadura

RTVC / Europa PRESS
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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo afirma que estos pactos “califican a quienes los firman” y cuestiona su encaje legal y respeto a los derechos de menores

Clavijo critica los acuerdos contra el reparto de menores migrantes en Aragón y Extremadura
Clavijo critica los acuerdos contra el reparto de menores migrantes en Aragón y Extremadura. Europa Press

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha cargado contra los acuerdos referentes a menores migrantes suscritos entre PP y Vox en Aragón y Extremadura en materia migratoria, asegurando que “califican a quienes los firman”.

En declaraciones a Onda Cero, el dirigente mostró su “preocupación, decepción y enfado” al considerar que estas posiciones suponen una falta de respeto a los derechos de la infancia y a los tratados internacionales.

Clavijo recordó que la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería establece la distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas para garantizar su protección, conforme al interés superior del menor.

Principios de cooperación y solidaridad

En este sentido, criticó que los acuerdos cuestionen este marco legal y los calificó de “irrespetuosos con la ley”.

El presidente autonómico también subrayó que territorios como Canarias, Ceuta o Melilla forman parte de España, por lo que la llegada de migrantes afecta al conjunto del Estado.

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