El presidente Clavijo subraya que los “excelentes” resultados demuestran el acierto de apostar por la planificación y la cogobernanza, porque “cuando trabajamos unidos somos capaces de hacer grandes cosas”

La Conferencia de Presidentes ha acordado la reedición del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) tras constatar los buenos resultados obtenidos por esta iniciativa durante sus diez primeros años de vida. Para el presidente Fernando Clavijo, el balance realizado este martes evidencia el «éxito” del FDCAN 2016-2026 al movilizar una inversión total de 2.619 millones de euros cuyo impacto en la economía del archipiélago se ha multiplicado hasta ascender a 4.504 millones de euros y 47.278 empleos creados.

El titular del Gobierno autonómico destacó que estos elevado balance tan positivo ha tenido un efecto directo en el desarrollo y la cohesión territorial del archipiélago, con el objetivo de avanzar hacia una Canarias de islas iguales.

En este sentido, en declaraciones posteriores a la cumbre con los cabildos, agradeció la colaboración de las corporaciones insulares y municipales en la gestión del FDCAN. Su aportación a la economía y al empleo del archipiélago viene a demostrar que “cuando las administraciones canarias trabajamos unidas somos capaces de hacer grandes cosas en beneficio de la ciudadanía”, subrayó.

Clavijo explicó que, al ritmo actual de ejecución, el FDCAN 2016-2026 se cerrará a finales de este año con una inversión total de 2.619 millones de euros. De esta cantidad, 1.581 millones de euros serán aportados por el Gobierno de Canarias (el 60%) y 1.038 millones por los cabildos, ayuntamientos y universidades (40%).

Gracias al trabajo en equipo, se ha multiplicado el efecto real de los 160 millones de euros que cedió el Estado del extinto IGTE, afirmó el presidente. Así, a cada 1,5 euro aportado por la comunidad autónoma, las corporaciones locales han sumado 1 euro destinado a los cientos de proyectos ejecutados en estos diez años.

Efecto multiplicador en la economía canaria

El titular del Gobierno de Canarias resaltó además que estos 2.619 millones de euros de inversión han tenido un efecto multiplicador en la economía del archipiélago. El balance del FDCAN analizado en la Conferencia de Presidentes indica que cada euro ejecutado ha tenido un impacto real de 1,72 euros. En consecuencia, el efecto económico del Fondo de Desarrollo hasta 2024 asciende a 4.138 millones de euros, cifra que se elevará a 4.504 millones de euros al finalizar este año.

Asimismo, Clavijo quiso poner en el importante impacto del FDCAN en el mercado laboral de las islas. La inversión materializada desde 2016 a 2024 ha facilitado la creación de 44.459 empleos: 26.314 directos y 18.145 indirectos e inducidos. Si estos resultados se proyectan a los diez años planificados, los puestos de trabajo creados serán 47.278, lo que evidencia que el Fondo ha funcionado como motor del empleo en Canarias.

Balance positivo

El balance de la gestión del FDCAN en sus primeros diez años de vida evidencia para el presidente de Canarias que los 160 millones de euros anuales que se logrando del Estado en 2015 con la cesión de los ingresos del extinto Impuesto General al Tráfico de Empresas (IGTE) se han invertido bien.

“Entonces dijimos que este dinero extra tenía que servir para desarrollar Canarias y avanzar en cohesión territorial”, recordó al concluir que los datos avalan el acierto de evitar la dispersión de los recursos en gasto corriente para multiplicar así el impacto en la economía y en la sociedad del archipiélago.

También la presidenta de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Lola García, destacó al término de la IV Conferencia de Presidentes que el Fondo de Desarrollo 2016-2026 ha sido una “herramienta fundamental” para el desarrollo y la cohesión territorial del archipiélago en esta década.

La representante de los siete cabildos atribuyó este éxito al diseño de un modelo de inversión que ha permitido a cada isla centrar los recursos en sus necesidades principales específicas. “El FDCAN tiene que continuar para seguir manteniendo la capacidad que nos ha dado para abordar proyectos plurianuales que de otra forma, sobre todo las islas con menos capacidad económica, no habríamos podido desarrollar”.

Lola García consideró importante que el Gobierno de Canarias haya despejado este martes la “preocupación” que existía en las corporaciones insulares sobre la continuidad del Fondo de Desarrollo más allá de 2026, cuando finalizan los convenios de colaboración firmados por cada cabildo con la comunidad autónoma.

Nuevas prioridades

Fernando Clavijo y Lola García explicaron que Gobierno, cabildos y ayuntamientos comenzarán desde ya a diseñar el próximo Fondo Canario de Desarrollo 2027-2037. Afirmaron que los excelentes resultados del FDCAN en sus diez primeros años de vida garantizan su continuidad sobre la base del mismo modelo de cogobernanza y planificación que “tan buenos resultados ha dado”.

Sin embargo, Ejecutivo y corporaciones insulares coinciden en que hay que repensar las líneas de inversión fijadas en 2016 para ajustarlas a los retos de la Canarias de 2026. En este sentido, el presidente y la titular de la Fecai apostaron por integrar en los próximos ejes del Fondo de Desarrollo dos prioridades claras: vivienda e infraestructuras sociosanitarias.