Entre los trabajos seleccionados para su maduración y desarrollo hay siete guiones para largometrajes, otros siete para series y dos más para cine de animación

La quinta edición del laboratorio cinematográfico IsLABentura ha arrancado oficialmente este martes con 16 guiones seleccionados de entre 356 aspirantes. Todos ellos relatos vinculados a Canarias como sujeto cultural, contados desde dentro y desde fuera de las islas

Entre los trabajos seleccionados para su maduración y desarrollo hay siete guiones para largometrajes, otros siete para series y dos más para cine de animación, de los cuales seis llevan la firma de guionistas canarios y el resto, de autores de Andalucía, Madrid y Alicante.

Las temáticas son variadas. Desde la ficción guanche ‘Gonsalvus’, de Pablo Borges, sobre el conocido como ‘Hombre lobo canario’, hasta la figura de ‘La Siervita’, la monja a la que se atribuyen milagros, firmada por Nerea Guitart. También el thriller ‘La Huésped’, de Jorge Laguna, relacionado con la Casa Amarilla de Puerto de la Cruz.

También han sido seleccionados ‘Las primas’, de Laura Reviejo, sobre la juventud de Mercedes Pinto o ‘El velorio de los angelitos’, de Ben Manzanera. Además de ‘Mi hija’, de Fran Casanova, sobre los rituales paganos de finales del siglo XIX.

Han pasado igualmente el corte ‘El bi-aje de Lucas’, de Raquel Herrera, sobre las personas queer; ‘Cleaners’, de Antonio Rojano, sobre la adicción a las redes sociales; ‘¿Aceptas casarte con TN?, de Cristina Naranjo, sobre las dificultades del amor; y ‘Yesenia’, de Pedro Ayose, sobre las condiciones laborales de las camareras de piso.

Completan la lista de la quinta edición de IsLABentura ‘Barlovento’, de Juan Pedro Vera, sobre la presencia de los legionarios en Fuerteventura. También ‘Cachalote’, de Emmanuelle Kesh, sobre las amenazas que se ciernen sobre la pesca artesanal o ‘Bony and Yay’, de Isaí Escalada, sobre las fiestas lustrales. Se añaden ‘El Fracaso’, de Marta Ambel, sobre la resiliencia de los perdedores y ‘Chirla’, de Sofía Martín, sobre una mujer de 70 años que redescubre la sexualidad. Además de ‘Beat (Pulso)’, de Juanjo Durán, sobre acoso, emigración y música.

Historias que ocurren en Canarias

El director general de Innovación Cultural del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, ha hecho hincapié en la importancia de que los autores canarios sean capaces de «contar historias que ocurren aquí». Así como en el enriquecimiento de los que vienen de fuera porque aportan otro punto de vista.

La cuestión, ha ahondado De la Rosa, es situar a «Canarias, a los canarios, como sujeto cultural, no en la periferia de nadie», y el fin último es dar pie a que estas ideas puedan plasmarse en un rodaje.

Natacha Mora, directora de Canary Islands Films, ha hecho hincapié en que uno de los grandes objetivo de isLABentura es cubrir el hueco de los rodajes que se hacen en Canarias pero que recrean territorios ajenos. También ha avanzado que «si todo va bien», es probable que este año comience el rodaje de dos guiones que han pasado por IsLABentura en ediciones anteriores.

María José Manso, directora de IsLABentura, ha añadido que cerca de una veintena de guiones que han pasado por este laboratorio tienen asociada a alguna productora. Y ha citado el caso de ‘Goda’, de Martina Klein, adquirido por Elastica Films, que está detrás de ‘Romería’, de Carla Simón.

Manso ha destacado la importancia de la fase de documentación que se abre esta semana. En la que los guionistas viajarán a las respectivas islas en las que se desarrollan sus historias para conocer la realidad local ‘in situ’, en el caso de que no la conozcan.

Talleres

Será a partir del domingo cuando comience la actividad de los diferentes talleres, que este año contarán con la novedosa aportación de una psicoanalista. La directora de IsLABentura ha explicado que esta profesional ayudará a desgranar la personalidad de los personajes. Y ha añadido que esta es una figura cada vez más habitual en el proceso creativo. El laboratorio, con acompañamiento de tutores, se desarrollará durante siete meses.

Entre medias, habrá un encuentro en La Gomera en julio, donde los guionistas conocerán diferentes localizaciones, y la final tendrá lugar en octubre en Agaete, Gran Canaria, a la que están invitadas 25 productoras.

Como tutores figuran Curro Royo (‘Como agua para el chocolate’, ‘El Cid’, ‘Médico de familia’), Pablo Bartolomé (‘Cuéntame’, ‘Hit’), Arantxa Cuesta (‘El internado: Las cumbres’), Alba Lucio (‘Dos vidas’), Gianmarco Serra e Isabel Herguera (‘El sueño de la sultana’).

A este equipo se sumarán este año la productora, directora y guionista Sara Bamba, la script doctor y script coach Yolanda Barrasa, y el escritor y guionista de cine y televisión Borja Santaolalla.