Multicines Tenerife fue el escenario escogido para el preestreno de ‘Solos’, del director canario Willy Ríos, y que llegará a la gran pantalla este viernes, 10 de abril

Informa: Redacción Informativos RTVC

El preestreno en Tenerife de la película ‘Solos’, dirigida por el cineasta canario Willy Ríos, reunió este martes en Multicines Tenerife a representantes institucionales, medios de comunicación, profesionales del sector cultural e invitados, en una velada que puso en valor el talento audiovisual vinculado a Canarias.

Tras su paso por el Festival de Málaga y su première en Madrid, la película se presentó en la isla con la presencia de los actores protagonistas y el director, en un evento especial previo a su estreno en salas comerciales el próximo 10 de abril en toda España.

Protagonizada por Kira Miró, Salva Reina, Carlos Santos y Elia Galera, ‘Solos’ propone un retrato íntimo de las relaciones personales a través de una cena entre amigos que evoluciona hacia un espacio de confrontación emocional, donde afloran tensiones, verdades incómodas y pequeñas mentiras.

Durante el acto, el director Willy Ríos presentó la película ante el público asistente, destacando el carácter cercano y universal de la historia. “Solos es una película sobre lo que nos pasa a todos, sobre esas conversaciones que evitamos y que, tarde o temprano, terminan saliendo”.

Preestreno de la película ‘Solos’. Imagen cedida

Basada en la obra de Paloma Bravo

La película, basada en la obra de Paloma Bravo, se desarrolla prácticamente en una única localización, apostando por el diálogo, la interpretación y la tensión creciente como elementos narrativos principales.

Con una duración aproximada de 83 minutos y un enfoque que combina humor, ternura y reflexión, ‘Solos’ aborda temas universales como la amistad, la pareja, el deseo, el miedo o la insatisfacción vital, construyendo una historia en la que los personajes intentan enfrentarse a sus propias contradicciones y aprender a reírse de sí mismos.

Todo el rodaje, según informa un comunicado, se llevó a cabo en localizaciones de Canarias, reforzando el vínculo de la producción con el territorio. La película es una colaboración entre Secuoya Studios, Álamo Producciones Audiovisuales y A Contracorriente Films, y representa además la película número 100 producida por Eduardo Campoy (Álamo Producciones).

Tras la proyección, tuvo lugar un coloquio con el director y parte del elenco, organizado por la asociación Charlas de Cine, que permitió dialogar sobre la película y favorecer el encuentro directo entre el público y los cineastas.

El evento en Tenerife ha supuesto además una oportunidad para reforzar el vínculo entre el cine y el territorio, poniendo en valor la trayectoria de Willy Ríos y su aportación al panorama audiovisual.

Tras su recorrido por festivales y presentaciones especiales, ‘Solos’ inicia ahora su llegada al público con su estreno en cines el próximo viernes 10 de abril.

Preestreno de la película ‘Solos’. Imagen cedida

Una película para ver acompañado

Cuatro amigos se reúnen en una agradable cena con el único fin de disfrutar de su vida, acompañados de una copa de vino y alejados de los problemas personales. Sin embargo, las insatisfacciones comienzan a llegar según avanza la noche y surgen temas que inquietan, como el miedo, la pareja, la amistad, el sexo, el trabajo, la complicidad o la muerte.

Una historia en la que se habla de todo en minúsculas: con humor, ternura y mucha empatía. Así, entre el dolor y la carcajada, los cuatro protagonistas de ‘Solos’ intentan enfrentarse a sus miedos y a sus decepciones, recuperar la esperanza y, sobre todo, aprender a reírse de sí mismos.

La presentación se ha realizado con el apoyo de Multicines Tenerife y Charlas de Cine, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la divulgación cinematográfica a través de coloquios y actividades que fomentan el encuentro entre el público y los creadores. Entre sus iniciativas destacan proyecciones especiales, la Muestra de Cine Español, CinemaTrans y el Festival Isla Calavera.

Multicines Tenerife, sede del evento, mantiene su compromiso con la exhibición cinematográfica más allá del circuito comercial, abriendo sus salas al audiovisual canario, las producciones nacionales, europeas e independientes, así como a otros formatos como la proyección de conciertos y ópera.