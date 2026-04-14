El documental, dirigido por Isabel Fernández y con la participación de Televisión Canaria, revisita la figura de la escritora Carmen Laforet y rescata su vínculo con Canarias

El documental ‘Por qué no escribo nada’, escrito y dirigido por Isabel Fernández, ha sido seleccionado en la sección Canarias Cinema del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, tras su estreno mundial en el BCN Film Fest. La película, coproducida por Al Pati Produccions (Barcelona) e Imaco 89 (Gran Canaria) y con participación de Televisión Canaria, propone una nueva mirada sobre Carmen Laforet, una de las voces más influyentes de la literatura española del siglo XX.

A partir de textos de la propia autora, incluidos algunos inéditos, correspondencia privada y otros materiales documentales, el filme reconstruye de forma íntima y libre el universo creativo de Laforet y su búsqueda de independencia, al tiempo que pone en valor su vínculo con Canarias.

El relato incorpora cartas inéditas dirigidas a su entorno más cercano, entre ellas las enviadas a su amiga en Las Palmas de Gran Canaria, María Dolores de la Fe, así como la evocación del paisaje y la atmósfera de Gran Canaria, donde vivió entre los 2 y los 18 años, que atraviesan la película del mismo modo que marcaron su obra. Se trata de una de las primeras aproximaciones biográficas que reivindica el peso fundamental de su universo canario en su trayectoria literaria.

Una nueva mirada sobre Carmen Laforet

La actriz Mónica López pone voz y rostro a la escritora, dando cuerpo a una figura cuya memoria el documental trata de devolver al presente. Nominada al Goya y a los Premios Feroz, la actriz se convierte aquí en el vehículo de una voz que el filme busca devolver al presente.

Con apenas 23 años, Carmen Laforet irrumpió en el panorama literario con ‘Nada’, una novela que la convirtió en un fenómeno editorial. Frente a la imagen de autora frágil que ha acompañado su relato durante décadas, el documental reivindica a una creadora original, rebelde y comprometida con su libertad, que pagó con el silencio y el aislamiento su decisión de apartarse de los caminos marcados.

La película subraya además la vigencia contemporánea de Laforet, alejándola del mito de autora de una sola obra y presentándola como una voz libre frente a las presiones del entorno mediático y editorial. En ese ejercicio de revisión, el documental no solo recupera su figura, sino que dialoga con otras mujeres que, como ella, han sido cuestionadas por salirse del guion establecido.

Equipo técnico y artístico

La propuesta se completa con la participación de escritoras contemporáneas como Najat El Hachmi, Laura Freixas, Karmele Jaio, Ana Merino, Elsa López, Blanca Ripoll y María Zaragoza, matan), cuyas reflexiones enriquecen el retrato de una autora esencial y ayudan a situar su legado en el presente.

El equipo técnico y artístico cuenta con profesionales canarias como Silvia Sánchez, productora ejecutiva; Belén Álvarez (Lajalada), autora e intérprete de la banda sonora de la película, y Zhana Thoskova, como directora de Fotografía.

‘Por qué no escribo nada’, de 103 minutos de duración, cuenta con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Gobierno de Canarias, y el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), además de la Televisión Pública Canaria, la televisión pública catalana 3CAT, la Filmoteca de Catalunya, la Filmoteca Canaria y el Patrocinio del Cabildo de Gran Canaria.