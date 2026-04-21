Las movilizaciones en Canarias van desde las manifestaciones en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife hasta la caravana de coches en Lanzarote o las concentraciones en Fuerteventura y La Palma

Imagen de archivo de una manifestación del 1 de mayo en Canarias.

Las organizaciones sindicales han hecho un llamamiento a la participación este 1º de Mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, en Canarias con el objetivo de reivindicar el derecho a una vivienda digna y la regularización de los inmigrantes.

Así los ha puesto de manifiesto la secretaria general de CCOO Canarias, Vanesa Frahija, durante una rueda de prensa junto al presidente de UGT Canarias, Manuel Navarro, para presentar los actos organizados en seis islas durante la jornada.

Precisamente Frahija recordó que el secretario estatal de su sindicato, Unai Sordo, dijo este lunes que hay que convertir el 1º de Mayo en un «clamor social» por el derecho a la vivienda y que nadie debería dedicar más del 30% de sus ingresos para acceder a una vivienda en condiciones de dignidad.

En lo que se refiere a Canarias, CCOO ha hecho especial hincapié en la importancia de la participación del sindicato a través de su servicio CITE para ayudar en la regularización extraordinaria que afecta a unas 40.000 personas en las islas. Todo ello, con el objetivo de que «nadie se quede sin sus derechos y aportar nuestro granito contra aquellos que promueven el odio».

Por su parte, CCOO y UGT han animado a los trabajadores canarios a participar en las concentraciones y movilizaciones que tendrán lugar en las islas.

Además, ambos sindicatos han resaltado que se movilizan por la seguridad y la salud en el trabajo, la reducción de la jornada, las mejoras salariales, la transición ecológica, los servicios públicos de calidad, la igualdad y la diversidad, o la protección frente a los despidos.

Movilizaciones en Canarias

En cuanto a las movilizaciones, en Lanzarote habrá una caravana de coches a las 10.00 horas; y en Fuerteventura una concentración a las 11.00 horas en la Calle Primero de Mayo de Puerto del Rosario.

Ya en Las Palmas de Gran Canaria, se ha convocado una manifestación que partirá a las 11.00 horas desde el Parque San Telmo y recorrerá las calles Muelle de Las Palmas, Avenida Rafael Cabrera, Calle Muro y Calle Obispo Codina para finalizar en la Plaza Santa Ana.

En lo que a Santa Cruz de Tenerife respecta, a las 10.30 horas habrá una manifestación que saldrá desde la Plaza Weyler para seguir por la Calle Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, San Francisco y finalizar en la Plaza de la Candelaria.

Finalmente, en Santa Cruz de La Palma se ha convocado una concentración a las 11.00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno en Canarias; y en Valverde (El Hierro) habrá otra a las 12.00 horas, también frente a la Subdelegación de Gobierno.