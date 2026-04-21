Víctor Brito, reportero de ‘Islas Felices’: «Los isleños podemos presumir de tener una forma común de vivir la vida»

Televisión Canaria pone el broche de oro a la temporada del programa con un especial de imágenes inéditas este miércoles a las 22:30 horas

Campos de arroz en Bali, Indonesia, uno de los lugares que ha visitado ‘Islas Felices’ esta temporada.

Televisión Canaria celebra este miércoles 22 de abril, a las 22:30 horas, la trayectoria de ‘Islas Felices’ con una emisión especial como el broche de oro de su temporada. En palabras de su reportero, Víctor Brito, tras recorrer el mundo el programa ha demostrado que «los isleños podemos presumir de tener una forma común de vivir la vida». Bajo esta premisa, la entrega de este miércoles se aleja del formato habitual para recopilar reportajes y secuencias nunca antes vistas, ofreciendo al espectador un acceso privilegiado a los tesoros que el equipo ha ido descubriendo en sus viajes por los archipiélagos del planeta.

A través de esta selección de vídeos inéditos, los espectadores podrán descubrir nuevos rincones de los territorios que han protagonizado el programa. Entre las piezas destacadas que se rescatan para esta ocasión, Víctor Brito mostrará el Parque Nacional de Los Tres Ojos en República Dominicana, mientras que Elena G. Machín se perderá de nuevo en los fotogénicos campos de arroz escalonados de Bali, compartiendo anécdotas y vivencias que hasta ahora permanecían fuera de cámara.

El programa recopila en su próxima entrega imágenes nunca vistas de islas como Bali o República Dominicana.

Tras recorrer enclaves como Sicilia, Malta, Gran Canaria o Mallorca, además de islas en Dinamarca, Panamá o Colombia, el equipo de ‘Islas Felices’ ha logrado identificar los lazos invisibles que unen a los isleños a pesar de la distancia geográfica. Así lo ha manifestado Víctor Brito. «En esta andadura por tantos archipiélagos del mundo hemos logrado demostrar que los que vivimos en islas somos especiales. Tenemos una forma distinta de afrontar los problemas y la capacidad de no perder la sonrisa. Da igual la lengua o lo lejos que estemos; los isleños podemos presumir de tener una forma común de vivir la vida», señala.

El mar como aliado

Esta entrega especial también pone el foco en la capacidad de resiliencia de los isleños e isleñas. Según Brito, las experiencias vividas que se muestran en cada uno de los episodios confirman que los isleños poseen «un espíritu de superación impresionante» y han convertido el océano en su mejor aliado, ya que “como decimos en Canarias, el mar nos une, no nos separa», comenta.

El programa hace balance de este bloque de emisiones con la satisfacción de haber convertido cada entrega en una guía de viaje viva para la audiencia. En este sentido, el reportero destaca el impacto del programa en cuanto a la motivación de los espectadores por descubrir otras islas del mundo. «Es genial ir por la calle y que la gente te pare para decirte que, gracias al programa, ya han elegido destino de vacaciones», expresa.

Con esta recopilación especial, Televisión Canaria reafirma su apuesta por contenidos que enriquecen y refuerzan los vínculos culturales de nuestra comunidad con el resto del planeta. ‘Islas Felices’ conecta la realidad del archipiélago canario con el mundo, poniendo en valor la mirada compartida de los isleños de distintas latitudes.