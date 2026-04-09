El líder de CC defendió la participación directa en la gestión de los aeropuertos de la comunidad

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, volvió a reclamar este jueves la participación directa en la gestión de los aeropuertos de la comunidad y afirmó que igual es el momento de cambiar al presidente de Aena, Maurici Lucena, por otro responsable que «defienda más lo público».

Clavijo asegura que igual es el momento de que Aena cambie de presidente. EFE/ Fernando Villar

Clavijo hizo esta afirmación en un desayuno informativo en Madrid, en el que recalcó que, tal y como recoge el estatuto de autonomía canario, los aeropuertos son infraestructuras estratégicas para las islas y por donde mayoritariamente entran los turistas, su principal fuente de riqueza.

Pide defensa de lo público

El presidente canario subrayó que no tiene sentido que Aena «castigue» al archipiélago con una subida de tarifas «para invertir en Brasil» e insistió en la necesidad de que Canarias participe en la toma de decisiones, como ocurre con las autoridades portuarias, y que no se adopten de manera centralizada «atendiendo a otros intereses que desde luego no son los del territorio».

Durante el desayuno, le recordaron que Maurici Lucena ya se negó rotundamente a ello «en defensa de los intereses de los accionistas privados«, a lo que Clavijo respondió que Aena es una empresa con mayoría de capital público.

«Me parece muy bien que el presidente de Aena defienda los intereses de los accionistas privados. Igual es el momento de que el Gobierno de España lo cambie para que defienda más lo público«, afirmó.

Inversión canaria para la visita papal

Por otro lado, Clavijo también justificó este jueves que las islas vayan a sufragar parte de la vista del Papa a España, cuyo coste total asciende a un total de 15 millones de euros, convencido de que Madrid y Barcelona también destinarán recursos públicos «en especie o económicamente».

Clavijo defendió la decisión de las autoridades canarias de entregar el dinero directamente a los obispados en un desayuno informativo en Madrid, en el que relacionó la visita de León XIV al archipiélago el 11 y 12 junio próximo con la «humanidad» el pueblo canario con los migrantes.

El presidente canario contrastó este «ejemplo» con el «tacticismo», «electoralismo» y «oportunismo político» con el que, en su opinión, se aborda en ocasiones el fenómeno de la inmigración como, según ha dicho, se vio este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Todas las comunidades presididas por el PP, no así la ciudad autónomas de Ceuta, decidieron no participar en la reunión, por lo que tuvo que cancelarse por falta de quórum.

En este sentido, Clavijo apeló a lo que denomina el «modo canario», basado en la búsqueda del consenso por encima de las discrepancias.

Subvención a la Iglesia

Sobre la aportación de Canarias a la visita del papa, Clavijo explicó que se ha decidido cuantificar el coste que tendrá en las islas y dar una subvención nominal a la Iglesia, porque así los procedimientos de contratación son «mucho más cómodos, transparentes y ágiles».

El Cabildo de Tenerife hará una aportación de 500.000 euros para asumir parte del coste de la visita del pontífice, una decisión que, según la Presidencia de la corporación, se aprobó por unanimidad, pero que después matizó el PSOE diciendo que se abstuvo y no votó a favor.

Ante esta polémica, Clavijo resaltó que la proyección internacional que la presencia de León XIV dará a Canarias no la da ninguna campaña publicitaria.

«Evidentemente la visita del papa tiene un componente mucho más moral, religioso, humano que un concierto o un patrocinio de un equipo de fútbol», precisó Clavijo, que pidió no ser «cínicos e incoherentes» ni buscar en la visita del papa un nuevo elemento de confrontación política