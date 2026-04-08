Las comunidades del PP no acuden a la sectorial de Infancia que iba a debatir sobre la distribución de los menores migrantes y fuerzan la suspensión por falta de quórum

La sectorial de Infancia pretendía abordar la distribución de los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas españolas. Imagen de archivo. Efe

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, salvo Ceuta, han decidido no asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Gobierno para abordar la reubicación de menores migrantes, lo que ha impedido su celebración por falta de quórum.

A la reunión sí acudieron de forma presencial representantes de Canarias y Castilla-La Mancha, mientras que País Vasco, Asturias, Navarra, Cataluña y Ceuta participaron por videoconferencia.

Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, justificó su ausencia al señalar que la convocatoria era “ilegal”, ya que el orden del día fue rechazado en la comisión sectorial previa.

Se sostiene que no se cumple con la normativa

Además, aseguró que la Comunidad de Madrid no participará en una política migratoria “temeraria” del Gobierno y criticó el modelo planteado: “reparto forzoso de menores como si fueran paquetes y en contra de su voluntad”. “No se me ocurre nada más inhumano”, añadió.

Dávila también afirmó que “no hay cobertura legal para continuar con este atropello a las competencias autonómicas y a la dignidad de las personas” y cargó contra el Ejecutivo central al asegurar que “Sánchez y sus ministros quieren seguir siendo el último transportista de las mafias” y que “Madrid no se lo va a permitir”.

En la misma línea, comunidades como Galicia y Castilla y León sostienen que la convocatoria no cumplía con la normativa ni respetaba el orden del día pactado.

La reubicación sigue en vigor

Por su parte, el Gobierno central defiende que el mecanismo de reubicación de menores migrantes sigue en vigor tras su aprobación y convalidación en el Congreso, y asegura que cuenta con respaldo legal y de la Fiscalía.

Este nuevo choque institucional vuelve a evidenciar la falta de consenso entre administraciones para abordar la gestión de los menores migrantes.