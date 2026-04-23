El próximo sábado, Barlovento acogerá la luchada entre el CL Bediesta y el Unión Antigua del Grupo A del Torneo Disa Gobierno de Canarias de Primera, los campeones de La Palma y Fuerteventura

Emisión CL Bediesta-Unión Antigua

Este fin de semana regresa la mejor competición de clubes en la máxima categoría de la lucha canaria con el duelo estelar entre los actuales campeones de La Palma y Fuerteventura. Este sábado 25 de abril, desde las 20:00 horas, en Barlovento, duelo directo del Grupo A del Torneo Disa Gobierno de Canarias de Primera Categoría 2026 que medirá al CL Bediesta y al Unión Antigua.

CL Bediesta cuenta en sus filas con el puntal “A” Alejandro Afonso, que se enfrentará ante el actual campeón de Fuerteventura y líder destacado del grupo “A”; el Unión Antigua, que tiene como máximo exponente a otro puntal “A” palmero como es Pedro Hernández.

El terrero habilitado en el Pabellón Municipal de Deportes de Barlovento (la casa esta temporada del Bediesta de San Andrés y Sauces por las obras de remodelación en su terrero), acoge un duelo entre dos de los principales candidatos de este grupo a luchar por meterse en los puestos de cuartos de final.

Dónde ver esta luchada