El próximo sábado, Barlovento acogerá la luchada entre el CL Bediesta y el Unión Antigua del Grupo A del Torneo Disa Gobierno de Canarias de Primera, los campeones de La Palma y Fuerteventura
Este fin de semana regresa la mejor competición de clubes en la máxima categoría de la lucha canaria con el duelo estelar entre los actuales campeones de La Palma y Fuerteventura. Este sábado 25 de abril, desde las 20:00 horas, en Barlovento, duelo directo del Grupo A del Torneo Disa Gobierno de Canarias de Primera Categoría 2026 que medirá al CL Bediesta y al Unión Antigua.
CL Bediesta cuenta en sus filas con el puntal “A” Alejandro Afonso, que se enfrentará ante el actual campeón de Fuerteventura y líder destacado del grupo “A”; el Unión Antigua, que tiene como máximo exponente a otro puntal “A” palmero como es Pedro Hernández.
El terrero habilitado en el Pabellón Municipal de Deportes de Barlovento (la casa esta temporada del Bediesta de San Andrés y Sauces por las obras de remodelación en su terrero), acoge un duelo entre dos de los principales candidatos de este grupo a luchar por meterse en los puestos de cuartos de final.
Dónde ver esta luchada
- En el canal de Deportes de TVC en YouTube desde las 19:40 horas
- En la plataforma Canarias Play
- Por la web de rtvc.es
- El domingo 26 de abril por la mañana (10:00 horas), en el canal TDT de Televisión Canaria