Desde el terrero de lucha José Álvarez Gutiérrez de Santa Úrsula, final del Trofeo «Pancho Camurria» 2026 – Campeonato de Canarias de selecciones insulares de categoría juvenil

Presentación del Trofeo «Pancho Camurria» 2026 en el Cabildo de Tenerife. Imagen Cabildo de Tenerife

Este domingo 19 de abril protagonismo para la mejor lucha con una de las citas más esperadas de la temporada con motivo del Trofeo “Pancho Camurria” 2026 – Campeonato de Canarias de selecciones insulares de categoría juvenil.

Esta es la competición por selecciones más antigua de la lucha y su edición número 40 se celebra en dos sedes de Tenerife. La fase previa en el terrero Santiago Yanes (Puerto de la Cruz) y la gran final en el terrero José Álvarez Gutiérrez de Santa Úrsula.

El espectáculo en la arena está garantizado con los mejores bregadores juveniles. El domingo, 19 de abril, el terrero de Santa Úrsula acogerá la gran final.

Tenerife defiende el título

Se trata del torneo de selecciones más prestigioso y que lleva el nombre de una de las mayores leyendas de los terreros: Francisco Marrero Gutiérrez, conocido en la lucha por “Pancho Camurria”, un mítico luchador y cuyo legado llega hasta nuestros días.

En esta edición, en el Grupo A estarán las selecciones de Gran Canaria, La Palma y El Hierro (por segundo año consecutivo desde 2018). En el Grupo B quedan encuadrados los combinados de Tenerife; (defensora del título y campeona de las últimas 4 ediciones), Lanzarote y Fuerteventura.

Programa del torneo

Jornadas del viernes 17 y el sábado 18 de abril. En la primera jornada, se celebrarán los siguientes enfrentamientos: Tenerife-Lanzarote (11:00 horas) y a continuación Gran Canaria-La Palma. En horario de tarde, le llegará el turno al Fuerteventura vs Tenerife (17:00 horas) y a continuación La Palma-El Hierro. Esta ronda inaugural concluirá el sábado con dos nuevas luchadas: Lanzarote-Fuerteventura (10:00 horas) y, a continuación, El Hierro-Gran Canaria.

Ese mismo día por la tarde tendrán lugar las semifinales, también en el terrero portuense, con los cruces entre los primeros clasificados de cada grupo y los segundos de la otra liguilla: Semifinal C1 (1º Grupo A – 2º Grupo B), a las 17:00h, y la Semifinal C2 (1º Grupo B – 2º Grupo A) a las 18:30 horas. El ganador de este histórico torneo se conocerá el domingo, a partir de las 11:00 horas, con la celebración de la gran final en el Terrero José Álvarez Gutiérrez de Santa Úrsula, donde se enfrentarán los vencedores de ambas semifinales.

Dónde ver la final del «Pancho Camurria»