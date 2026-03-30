Elegida la alegoría del Carnaval de Antigua en votación popular: ‘Películas y Televisión’

Finalizada la votación online con QR y presencial en urna, la ganadora ha sido la alegoría ‘Películas y Televisión’, seguida de la propuesta Tropical y la Máquina del Tiempo

Votación de la alegoría del Carnaval de Antigua

El Ayuntamiento de Antigua desde la concejalía de Festejos, ha anunciado los resultados de la votación popular, online con QR y presencial en urna, siendo elegida como Alegoría del Carnaval Antigua 2027 ‘Películas y Televisión’.

El concejal de Festejos, Pedro M. Armas Martín, felicita la participación de carnavaleros y carnavaleras en la elección de la Alegoría. Se sumaron un total de 422 votos, y el Acta de Elección se puede consultar en el Tablón de Anuncios de la web del Ayuntamiento de Antigua.

Apertura y recuento oficial de la votación Alegoría del Carnaval de Antigua

Resultados

La votación para elegir la Alegoría del Carnaval de Antigua 2027, se ha mantenido abierta durante siete días. La ganadora ha sido en primer lugar la propuesta ‘Películas y Televisión’ con 171 votos online más 12 votos en urna. Las otras dos propuestas obtuvieron: ‘Tropical’, 140 votos online más 27 en urna, y ‘La máquina del tiempo’, 60 online y 3 en urna.

El alcalde, Matías Peña García, ha anunciado que a partir de ahora será durante la misma celebración de cada Carnaval cuando se decida la alegoría del siguiente. Para ello, se dispondrán urnas en las carpas de eventos. Así será que en el lugar y en el momento, se decida la Alegoría del Carnaval del siguiente año. Esto se hace porque así lo han demandado los grupos carnavaleros del Municipio.