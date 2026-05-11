La Policía Nacional logra recuperar todas las joyas y efectos sustraídos que ya han sido entregados a su legítima propietaria

Imagen de archivo. Europa Press

La Policía Nacional ha esclarecido un robo con fuerza cometido en una vivienda de la capital grancanaria. Ha detenido a dos personas implicadas en los hechos.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta el día 12 de abril de 2026, en la que una mujer comunicaba que, el día anterior mientras se encontraba fuera de su domicilio, desconocidos accedieron al interior de la vivienda tras forzar una ventana, y sustrajeron numerosas joyas y efectos de valor.

Entre los objetos sustraídos se encontraban cadenas, pulseras, anillos, relojes y otros efectos personales, además de pequeñas cantidades de dinero en efectivo. A raíz de las gestiones realizadas por el Grupo de Policía Judicial, se tuvo conocimiento, a través de la Sección Técnica, de la venta de varias de estas joyas en establecimientos de compraventa de oro de la ciudad. Se identificó como vendedora una mujer, quien había realizado diversas operaciones entre los días 14 y 21 de abril.

Detención en un establecimiento de compraventa

Por ello, los agentes procedieron a la detención de los mismos en un establecimiento de compraventa, cuando trataba de vender una nueva joya sustraída, interviniéndose además otros lotes previamente comercializados.

La detenida manifestó a los investigadores que las joyas se las había proporcionado un varón que posteriormente fue identificado, a cambio de su compañía.

Los agentes establecieron un dispositivo para la localización del principal investigado, siendo finalmente detenido el día 28 de abril como presunto autor de un delito de robo con fuerza en domicilio. Se logró recuperar la totalidad de los lotes de joyas sustraídas, que fueron reconocidos por la víctima y posteriormente entregados en calidad de depósito.

Los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial competente.