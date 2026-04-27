El Magno Tapiz celebrará los aniversarios del Santo Escapulario y de la consagración de la Villa con una ofrenda de flora y fauna local

El director del Magno Tapiz en Honor al Corpus Christi, Domingo González, presenta el boceto de la alfombra del Corpus Christi que el colectivo ArteArena confeccionará en junio. La obra central de la plaza del Ayuntamiento de La Orotava utilizará exclusivamente arenas naturales del Teide para representar la biodiversidad de las islas y la devoción carmelita.

El «Paraíso Canario» homenajeará a la Virgen del Carmen en La Orotava

La composición titulada «Paraíso Canario» funciona como una gran ofrenda floral alrededor de la imagen central de la Virgen. El diseño utiliza las tierras del Teide para dibujar el Teide y el mar de nubes del Valle de La Orotava. Los artistas enmarcan el conjunto con un gran tajinaste y un berol de veinte metros de altura.

El boceto incluye especies emblemáticas como el pinzón azul, el herrerillo canario y la mariposa cleopatra. El autor selecciona flores en peligro de extinción como la violeta del Teide o el pico de paloma. Estos elementos naturales crean un ritmo visual que unifica toda la superficie del tapiz de arena.

El colectivo ArteArena ejecutará esta obra bajo la dirección de Domingo González por trigésimo quinto año consecutivo. El grupo contará con nuevas incorporaciones de hombres y mujeres para realizar el trabajo artesanal. Los alfombristas emplearán una gama cromática diferente para resaltar la viveza del paisaje insular.

La celebración de un doble aniversario

La alfombra conmemora el 775 aniversario de la entrega del Santo Escapulario a la orden del Carmen. El diseño también celebra los 75 años de la consagración de la Villa a esta advocación mariana. Por este motivo, la Virgen del Carmen ocupa el lugar de honor en el centro del tapiz.

La imagen religiosa destaca sobre un fondo que recrea la majestuosidad del Valle de La Orotava. El autor fusiona la tradición del Corpus Christi con la profunda identidad carmelita del municipio. Esta unión simbólica refuerza el carácter espiritual y artístico de la celebración anual.

El boceto aprovecha los cielos cálidos y la luz del valle para dar mayor realismo a la escena. La integración de la Virgen en el «Paraíso Canario» representa el máximo respeto a las raíces locales. Los alfombristas buscan emocionar a los visitantes con esta combinación de fe y naturaleza.

El «Paraíso Canario» homenajeará a la Virgen del Carmen en La Orotava

Realidad social y esperanza

El tapiz reserva un espacio en primer plano para visibilizar el drama de los migrantes que llegan a las costas. Una imagen muestra el arropamiento de la Cruz Roja a las personas que necesitan ayuda humanitaria urgente. Esta escena busca denunciar la injusticia y recordar la importancia del compromiso con los más vulnerables.

La obra incluye la figura del Papa León XIV durante su visita para observar de cerca esta crisis. El Pontífice aporta una mirada atenta sobre el sufrimiento humano y la necesidad de socorro. Esta parte de la alfombra se sitúa estratégicamente fuera del cuadro principal del paraíso.

El autor define este sector como un mensaje de agradecimiento y esperanza por un futuro mejor. La composición divide la plaza en tres espacios que narran la fe, la naturaleza y la realidad social. Los espectadores podrán apreciar este conjunto artístico que une arte efímero con conciencia ciudadana.