Dos heridos en un accidente entre un coche y una moto en La Orotava (Tenerife)

RTVC / Europa PRESS
El accidente se produjo en la TF-21, en La Orotava y obligó al traslado de ambos afectados al hospital tras el aviso al 112

Dos heridos en un accidente entre un coche y una moto en La Orotava (Tenerife). Europa Press

Dos personas resultaron heridas este jueves en una colisión entre un coche y una moto en La Orotava, en la isla de Tenerife.

El accidente se produjo poco antes de las 14:15 horas en la carretera TF-21, a la altura del kilómetro 34, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Dos heridos moderados

Una mujer de 54 años sufrió un traumatismo de carácter moderado y la trasladaron en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias, mientras que un hombre de 58 años presentó un traumatismo leve y lo derivaron al mismo centro sanitario.

En el dispositivo de asistencia también participó Cruz Roja Española, mientras que la Guardia Civil se encargó de instruir el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del accidente.

