El joven motorista sufrió un traumatismo en el hombro y fue trasladado a un centro sanitario tras el accidente en la calle Sor Jesús

Herido un motorista de 22 años tras chocar con un coche en Las Palmas de Gran Canaria. Europa Press

Un motorista de 22 años ha resultado herido de carácter moderado tras colisionar con un turismo este domingo en Las Palmas de Gran Canaria.

El accidente se produjo sobre las 13:45 horas en la calle Sor Jesús, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Traumatismo en el hombro

El joven presentaba un traumatismo en el hombro, por lo que fue asistido en el lugar por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico a la Clínica San José.

Agentes de la Policía Local se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias del siniestro.