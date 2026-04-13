La guagua turística transportaba a 28 personas y se despeñó en la GM-2 en San Sebastián de La Gomera el pasado viernes

El accidente de la guagua turística provocó la muerte a un turista británico de 77 años.

Tres personas heridas en el accidente de una guagua turística en La Gomera el pasado viernes siguen ingresadas en los hospitales, todas en Tenerife, y entre ellos hay un paciente que evoluciona favorablemente y dos están estables dentro de la gravedad.

De los cuatro ingresados en los hospitales de Tenerife, uno recibió el alta en la tarde de ayer, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que precisa que en La Gomera ya no hay nadie en el hospital por este motivo.

El pasado viernes, una guagua turística que transportaba a 28 personas se despeñó en la GM-2 en San Sebastián de La Gomera. Como resultado del accidente, falleció un turista británico de 77 años. El resto de ocupantes, incluido el conductor, resultaron heridos de distinta consideración.

Tres de ellos fueron trasladados el mismo viernes a Tenerife en medios aéreos, al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y al Hospital Universitario de Canarias, y el resto evacuados al Hospital Insular Nuestra Señora de Guadalupe. El sábado por la tarde se trasladó a una persona de La Gomera a Tenerife, donde aún siguen tres personas ingresadas.

El accidente ocurrió las 13:20 horas en el kilómetro 4,500 de la carretera GM-2, cuando la guagua turística de la compañía Gomera Tours se despeñó por un terraplén desde diez metros de altura.