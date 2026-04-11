El hombre fallecido, al igual que el resto de los ocupantes del vehículo, estaba alojado en un complejo turístico de Playa Santiago

La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, ha lamentado este viernes el «trágico» accidente de autobús ocurrido en La Gomera, en las Islas Canarias, en el que ha fallecido un turista británico de 77 años y ha dejado 27 heridos, incluido el conductor.

Imagen del suceso. Sara Arbelo.

«Mis pensamientos están con los afectados por el trágico incidente que involucró a un autobús con turistas británicos en las Islas Canarias», ha escrito la jefa de la diplomacia británica en la red social X.

Asimismo, Cooper ha dicho que el Ministerio británico de Exteriores (Foreign Office) está en contacto con las autoridades españolas y «listo» para apoyar a los británicos y sus familias, antes de proporcionar varios teléfonos de contacto.

Víctima mortal

Por separado, el Foreign Office ha confirmado que la víctima mortal del accidente era ciudadano del Reino Unido, si bien todavía no ha sido identificado.

El hombre fallecido, al igual que el resto de los ocupantes del vehículo, estaba alojado en un complejo turístico de Playa Santiago y se trasladaba hasta San Sebastián de La Gomera para tomar un ferry rumbo a Tenerife.

Compañía Gomera Tours

El accidente ha ocurrido sobre las 13:20 horas en el kilómetro 4,500 de la carretera GM-2 de la isla cuando el autobús turístico de la compañía Gomera Tours se despeñó por un terraplén desde diez metros de altura.

De acuerdo a fuentes próximas a la investigación consultadas por EFE, una de las hipótesis del siniestro es que un fallo en los frenos pudo haber sido la causa del mismo.