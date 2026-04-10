Accidente de guagua en La Gomera con un fallecido y más de una decena de heridos

El accidente de una guagua turística se ha producido en el municipio de San Sebastián de La Gomera

Accidente de guagua en La Gomera con más de una decena de heridos

Este viernes se ha producido el accidente de una guagua turística en La Gomera que ha provocado el fallecimiento de una persona y ha dejado más de una decena de heridos.

La guagua se precipitó en la GM-2, a la altura del municipio de San Sebastián de La Gomera, según han confirmado fuentes del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes 112).

El suceso fue notificado pasadas la 13.15 de este mediodía. Así, inmediatamente, el Cecoes 112 procedió a movilizar a varios recursos de emergencia hasta la zona, donde ya se atienden a varios heridos.

Hasta el lugar se encuentran operando varias ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, un helicóptero medicalizado, un helicóptero del GES y recursos policiales.

((Habrá ampliación))