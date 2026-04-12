La niña fue evacuada en helicóptero al Hospital Materno Infantil ante la dificultad de acceso en la zona de Mogán

Una niña, herida grave tras caer desde cuatro metros en el Charco de Los Azulejos, Mogán. Europa Press

Una niña de 12 años ha resultado herida de gravedad este domingo tras sufrir una caída de unos cuatro metros en el Charco de Los Azulejos, en el municipio grancanario de Mogán.

El suceso tuvo lugar sobre las 16:07 horas y la menor presentó un traumatismo craneoencefálico grave, según informó el 112.

La alerta fue dada por varios sanitarios que se encontraban en la zona, quienes asistieron a la menor en un primer momento, la inmovilizaron y la mantuvieron estabilizada hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Fue rescatada en helicóptero

Además, debido a la dificultad de acceso al lugar, se activó un amplio dispositivo con la participación de bomberos. Protección Civil, Policía Local y un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).

La menor fue rescatada por el helicóptero del GES y trasladada hasta el campo de fútbol de Veneguera. Fue transferida a un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que la evacuó al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

Además, el centro hospitalario fue previamente alertado para activar el dispositivo de atención a su llegada.