Pinolere Trail celebra su décimo aniversario

El décimo aniversario de Pinolere Trail ya está aquí. La carrera de trail running de la villa orotavense celebrará sus primeros diez años de vida el 19 de abril. La organización del evento volverá a recaer en el Club Atletismo Orotava-Clator y el Ayuntamiento de la Villa de La Orotava. Además cuenta con la colaboración del Cabildo de Tenerife y el patrocinio de numerosas empresas locales. Como en años anteriores, mantendrá dos modalidades competitivas: un recorrido de 27 kilómetros comprendido entre Pinolere y la Cruz del Dornajito, sobre Camino de Chasna; y otro recorrido de 14 kilómetros comprendido entre Pinolere y la Caseta de Pedro Gil. Este año con más razones y motivos que nunca, los senderos villeros, conservados en parte gracias a la existencia de esta carrera, volverán a poblarse con los 600 participantes de la Pinolere Trail.

La organización apuesta, como ya es costumbre, por celebrar un evento cada vez más sostenible y respetuoso con los espacios naturales y rurales. Por este motivo el número máximo de inscritos es el mismo de los últimos años y no experimenta incremento alguno.

Tampoco varían los recorridos de las últimas ediciones, ya que siguen sin estar plenamente recuperados algunos recorridos que fueron gravemente afectados por el desolador incendio que afectó miles de hectáreas de los montes tinerfeños durante el verano de 2023. Por este motivo la carrera sigue sin poder transitar por los recorridos originales. También se mantiene el escenario principal de la prueba, que seguirá partiendo y regresando al Museo y Parque Etnográfico de Pinolere, en La Orotava.