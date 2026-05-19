El euro digital llegará en 2029 para facilitar los pagos europeos

Esta nueva herramienta financiera complementará al dinero físico sin llegar a eliminarlo

El euro digital es un sistema innovador que llegará a nuestras vidas en 2029. Actuará siempre como una forma de pago complementaria para todos los ciudadanos. Además, agilizará enormemente los movimientos financieros entre los distintos países de la Unión Europea.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Este novedoso sistema europeo facilitará enormemente todos los movimientos financieros cotidianos. En consecuencia, los usuarios operarán con mayor agilidad entre los diferentes países de la Unión Europea.

Asimismo, las personas podrán hacer envíos mediante Bizum hacia otras naciones europeas. De igual forma, lograrán evitar las comisiones de los bancos al realizar pagos en el extranjero.

Por esta razón, algunos especialistas definen este método como un verdadero efectivo digital. Sin embargo, estos profesionales aclaran un detalle fundamental sobre este avance. El dinero en efectivo tradicional continuará existiendo en nuestro día a día.

Funcionamiento del nuevo sistema

Durante la jornada, Mariana Moyua, experta en sistemas financieros del Banco de España, detalló los motivos principales para desarrollar esta importante iniciativa económica.

La institución pretende trasladar las principales características del efectivo tradicional al entorno digital. De este modo, los bancos centrales dan una respuesta directa a las nuevas necesidades ciudadanas.

Finalmente, los usuarios podrán vincular esa cuenta de euros digitales a su cuenta corriente convencional. También lograrán ingresar este dinero directamente a través de los cajeros automáticos habituales.