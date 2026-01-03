Un motorista grave en un accidente de tráfico en La Orotava

Un motorista de 48 años resulta gravemente herido en una salida de vía en La Orotava y fue traslado al Hospital Universitario de Canarias
Un hombre de 48 años ha resultado herido grave tras sufrir un accidente por una salida de vía en la carretera TF-234 en el municipio tinerfeño de La Orotava.
El servicio de urgencias 112 ha informado este sábado de que el accidente tuvo lugar sobre las 22:27 horas del viernes y el herido presentaba politraumatismos de carácter grave. El herido fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias.