Un motorista grave en un accidente de tráfico en La Orotava

Un motorista de 48 años resulta gravemente herido en una salida de vía en La Orotava y fue traslado al Hospital Universitario de Canarias

Un hombre de 48 años ha resultado herido grave tras sufrir un accidente por una salida de vía en la carretera TF-234 en el municipio tinerfeño de La Orotava.

El servicio de urgencias 112 ha informado este sábado de que el accidente tuvo lugar sobre las 22:27 horas del viernes y el herido presentaba politraumatismos de carácter grave. El herido fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias.