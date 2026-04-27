La institución insular acoge la jornada ‘Construyendo empleo’ para renovar el sector y atraer el talento femenino y juvenil el próximo jueves

El Cabildo de La Gomera organiza este jueves 30 de abril un encuentro profesional en su sede principal a las 10:30 horas. La iniciativa busca integrar a mujeres y jóvenes en el sector de la construcción industrializada mediante una visión moderna de la industria. La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO) coordina esta sesión para generar nuevas oportunidades laborales.

La Gomera impulsa la construcción industrializada entre mujeres y jóvenes / Imagen de archivo

La industria actual demanda urgentemente perfiles femeninos y talento joven para superar sus desafíos presentes. La jornada ‘Construyendo empleo’ presenta una hoja de ruta clara para quienes desean acceder a un puesto de trabajo estable. Las instituciones buscan transformar la imagen tradicional de la construcción hacia un modelo tecnológico y eficiente.

El encuentro comenzará con la intervención de Olga Sanfiel Hernández, vicepresidenta de FEPECO, a las 11:00 horas. Fernando Morales, gerente de la Asociación de Empresarios de La Gomera, aportará después la perspectiva del tejido empresarial local. Ambos ponentes destacarán la importancia de renovar las plantillas con profesionales cualificados en las nuevas metodologías de trabajo.

Las entidades organizadoras animan a todas las personas interesadas a dar un giro real a su futuro profesional. Este evento presencial representa una oportunidad única para conocer de cerca un sector con gran proyección en el archipiélago. El Cabildo reafirma así su compromiso con el desarrollo económico y la inclusión laboral en la isla.

Formación y herramientas técnicas

El bloque técnico arrancará a las 11:30 horas de la mano del experto Antonio Koury García. El ponente analizará la situación real del mercado y detallará la documentación necesaria para inscribirse en el programa. Los asistentes recibirán información precisa sobre los requisitos administrativos para comenzar su andadura en este ámbito.

Marta Rodríguez Rodríguez presentará a continuación los servicios específicos que ofrece la Fundación Laboral de la Construcción. Esta entidad proporciona recursos fundamentales para el aprendizaje y la especialización de los nuevos trabajadores del sector. El apoyo formativo resulta esencial para garantizar la seguridad y la profesionalidad en las obras industrializadas.

La jornada finalizará con un turno abierto de preguntas para resolver cualquier duda de los participantes. Los expertos responderán a las inquietudes sobre este sector lleno de futuro y posibilidades de crecimiento personal. Esta interacción directa facilitará el contacto entre los posibles empleados y las organizaciones del ramo.