El consistorio capitalino cierra el ejercicio 2025 con un remanente de tesorería de 26,8 millones de euros y consolida una gestión económica responsable

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario cerró la liquidación presupuestaria de 2025 con una ejecución global del 74,86 % el pasado 30 de marzo. El grupo de gobierno liderado por David de Vera presentó estas cuentas para demostrar la fortaleza financiera y la solvencia del municipio.

Puerto del Rosario ejecuta el 74,8% de su presupuesto anual / Ayuntamiento de Puerto del Rosario

La liquidación arroja un remanente de tesorería para gastos generales de 26,8 millones de euros. Esta cifra evidencia la sólida posición de liquidez de la entidad y su alta capacidad para generar ahorro. El resultado presupuestario ajustado también dio un valor positivo de 17,4 millones de euros.

El alcalde David de Vera destacó el trabajo constante para mejorar la gestión económica municipal. El regidor subrayó que el ayuntamiento mantiene su deuda en cero euros actualmente. Esta situación permite optimizar los recursos públicos y planificar el futuro con ambición.

Por su parte, el concejal Juan Manuel Verdugo señaló que los ingresos cubren de sobra los gastos de funcionamiento. El ahorro neto positivo alcanzó los 4,05 millones de euros al cierre del ejercicio. Verdugo calificó a la administración de eficiente y transparente por su nulo endeudamiento.

Impacto de gastos extraordinarios

Los informes técnicos señalan un incumplimiento formal de los objetivos de estabilidad y la regla de gasto. Este resultado negativo se debe exclusivamente al impacto de un gasto extraordinario de 7 millones de euros. El consistorio pagó una sentencia judicial por la expropiación del Matorral ocurrida hace años.

Este pago imprevisto y no recurrente distorsionó el cómputo final de la estabilidad presupuestaria. Sin embargo, la robustez financiera permitió afrontar el gasto sin acudir a nuevos préstamos bancarios. La gestión ordinaria se habría alineado con los objetivos legales sin este factor externo.

El ayuntamiento reafirma su compromiso con una gestión económica responsable y al servicio del ciudadano. La proyección trimestral del presente ejercicio refleja el equilibrio necesario entre ingresos y gastos. Esta salud financiera garantiza la capacidad para impulsar nuevos proyectos en Puerto del Rosario.

Mejora de la gestión administrativa

El consistorio continúa trabajando en la mejora de todos los procedimientos internos de la institución. El objetivo principal se centra en agilizar la gestión administrativa para responder a las necesidades municipales. Los responsables buscan incrementar progresivamente los niveles de ejecución en los próximos ejercicios.

La estabilidad y la responsabilidad sientan las bases para el crecimiento económico de la capital. El equipo de gobierno monitoriza el gasto de forma rigurosa y continua durante todo el año. Esta planificación asegura que el dinero público llegue de forma directa a los residentes.

Finalmente, la liquidación de 2025 consolida una senda de mejora continua en las finanzas locales. El ayuntamiento dispone de recursos suficientes para afrontar cualquier reto futuro con garantías. La solvencia actual permite mantener la calidad de los servicios básicos municipales.