Televisión Canaria renueva los rostros de los servicios informativos del fin de semana: María Mendoza e Ignacio Egea asumen la actualidad y Jesús Izquierdo, el deporte del Telenoticias Fin de Semana

Televisión Canaria comenzó una nueva etapa en su parrilla de fin de semana este sábado 25 de abril con María Mendoza, Ignacio Egea y Jesús Izquierdo al frente de Telenoticias Fin de Semana, mientras Isabel Baeza asume la dirección y presentación de ‘Parlamento’, en una apuesta por profesionales de la casa que asumen nuevos retos para mantener el pulso de la actualidad informativa y legislativa regional.

Jesús Izquierdo: «El reto en Deportes es mantener el ritmo informativo sin perder cercanía».

Jesús Izquierdo, presentador de la sección de Deportes

¿Cómo afrontas el reto de estar al frente del bloque deportivo del fin de semana en plató?

Es un reto importante que afronto con mucha ilusión, orgullo y responsabilidad. Es un espacio con mucho seguimiento y creo que el reto está en mantener el ritmo informativo sin perder cercanía. Me apetece aportar energía, contexto y hacer que el espectador entienda no solo qué pasa, sino por qué pasa.

Los fines de semana son frenéticos con la UD Las Palmas, el Tenerife, el Granca y el Lenovo Tenerife coincidiendo. ¿Cómo te preparas mentalmente para gestionar ese volumen de resultados?

No solo fútbol y baloncesto, hay mucho más. Lo importante es nunca desconectar del día a día. Intento llegar con todo muy ordenado al viernes para poder hacer una visión general de lo que nos tiene preparado el fin de semana. Aunque siempre hay imprevistos, es importante tener unas buenas previsiones para poder contar todo lo que sucede en el deporte canario.

¿Qué lugar ocupa los deportes vernáculos en la Televisión Canaria?

Un papel muy importante, vital diría yo. Además, necesario y justificado, porque el seguimiento es cada vez mayor, un ejemplo de ello es la lucha canaria. Creo que es una obligación seguir apostando por nuestros deportes.

Te estrenas con el posible ascenso este sábado del CD Tenerife. ¿Cómo valoras ese escenario?

Teniendo claro que los protagonistas son mis compañeros que siguen el día a día del equipo, comenzando por los que estarán en Ponferrada narrando ese momento. Entendemos que la afición debe tener un papel principal en un día tan importante, y trataremos de darle ese protagonismo.

Tomas el testigo de José Luis Perdomo. ¿Le has pedido o te ha dado algún consejo?

Es una de las personas que más me ha ayudado en mi carrera. Es un privilegio empaparme de los consejos que me ha ido dando durante los últimos años. Aunque cada uno tiene su estilo, siempre me ha transmitido la idea de ser natural en pantalla.

¿Qué crees que le hace falta, si crees que es así, a la información deportiva actual en las islas y qué sello propio quieres imprimirle tú?

Creo que hay muy buen nivel, pero siempre se puede profundizar más en las historias humanas y el contexto. Me gustaría, sin perder el rigor, darle un enfoque más dinámico y cercano.

¿Algún ritual, manía o rutina antes de entrar en plató que se pueda confesar?

La verdad es que no tengo manías. Me gusta disfrutar en el plató y eso lo consigo siendo yo mismo.

Compartes plató con María Mendoza y Nacho Egea ¿Has hablado con ellos sobre esta nueva etapa?

Son unos excelentes compañeros de viaje. Son tan buenos que no hace falta hablar demasiado las cosas. La energía positiva fluye de forma natural. Nos lo vamos a pasar genial.

¿Qué titular te gustaría dar?

Los ascensos del CD Tenerife y la UD Las Palmas. Además, estoy seguro de que los dos equipos lo van a conseguir.