Las causas judiciales del PSOE y las oposiciones en Educación, a debate en ‘La Retranca’

El programa analizará la declaración de Zapatero y los vínculos del ‘caso Plus Ultra’ con el archipiélago, entre otros temas, este jueves a las 22:30 horas

El programa ‘La Retranca‘ de Televisión Canaria abordará las causas judiciales vinculadas al PSOE y la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, este jueves 18 de junio. El espacio de análisis de la televisión pública detallará también los pormenores de la comparecencia en el Senado, prevista para la próxima semana, del empresario lanzaroteño Manuel Aarón Fajardo, cuyo nombre figura en el sumario del denominado caso ‘Plus Ultra’.

A partir de las 22:30 horas y en directo, el espacio pulsará las valoraciones del Partido Socialista en el archipiélago a través de una mesa de debate que contará con la participación de Melisa Rodríguez, Francisco Pomares, Janire Alfaya y Alberto Rodríguez. El análisis se desarrollará en una emisión en directo de 90 minutos conducida por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez.

El programa también pondrá el foco sobre los exámenes de las oposiciones de maestros que se celebran este próximo sábado en Canarias, una convocatoria donde un significativo porcentaje de los aspirantes procede de fuera de las islas. El espacio analizará si los residentes en el archipiélago deben contar con cierta preferencia en estos procesos de estabilización, y si la procedencia geográfica del docente influye en la transmisión de conocimientos sobre la realidad sociocultural canaria. Para abordar este asunto, se recogerán los testimonios de maestros canarios y foráneos, así como las posturas de la Consejería de Educación y de los sindicatos del sector.

En el bloque cultural, la mesa examinará la gira de Quevedo con su último disco, ‘El Baifo’, que ha generado debate a nivel nacional tras incluir únicamente dos actuaciones en Madrid y dos en Barcelona. El programa analizará las reclamaciones de los seguidores de la Península frente a la prioridad de los fans isleños en el acceso a las entradas.

Cada jueves durante su emisión, el programa cuenta con cobertura simultánea a través del canal de YouTube de RTVC y de La Radio Canaria. Asimismo, los espectadores pueden seguir el desarrollo del espacio a través de sus perfiles oficiales en redes sociales (Instagram: @la_retranca_, X: @LaRetrancaTVC y TikTok: @la.retranca).