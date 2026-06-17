Detenido en Tenerife por corrupción de menores y agresión sexual

La Policía Nacional arresta a un hombre de 27 años que utilizaba las redes sociales para ganarse de forma progresiva la confianza de su víctima

La Policía Nacional detuvo el pasado mes de mayo en Tenerife a un hombre de 27 años por agredir sexualmente a una menor de 15 años. El arrestado empleó las redes sociales para contactar con la víctima y ganarse su total confianza. La investigación comenzó tras la denuncia que interpuso la madre de la menor en Cádiz.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El investigado localizaba de forma habitual a menores de edad a través de diferentes plataformas digitales. Después de este primer paso, el hombre iniciaba conversaciones adaptadas por completo a la edad y a los intereses de las víctimas.

Posteriormente, el detenido trasladaba de manera intencionada las comunicaciones hacia aplicaciones de mensajería instantánea. En este nuevo canal exigía de forma constante la obtención de material audiovisual con un marcado contenido sexual.

Finalmente, el agresor amenazaba de forma directa a las jóvenes con difundir estas imágenes entre sus conocidos. El delincuente empleaba siempre esta intolerable coacción cuando las menores se negaban a enviarle más archivos íntimos.

Control y sumisión absoluta

Los agentes comprobaron el severo control que el detenido ejercía sobre la víctima menor de edad. Las autoridades policiales registraron más de dieciocho mil mensajes cruzados en un periodo de apenas quince días.

Esta asfixiante insistencia digital generó de forma muy rápida una fuerte dependencia emocional en la joven afectada. El volumen de textos evidencia la peligrosa monitorización diaria que el arrestado mantenía sobre la rutina de la menor.

Además, el hombre imponía de forma estricta pautas muy concretas sobre la forma de vestir de la joven. El agresor también decidía sus amistades e incluso le obligaba a bloquear a numerosos amigos en sus perfiles virtuales.

Ingreso inmediato en prisión

Las pesquisas policiales situaron de forma precisa el paradero del presunto autor de los hechos en la isla de Tenerife. Por este motivo, los agentes de la Policía Nacional de la isla coordinaron su rápida localización y posterior arresto.

El exhaustivo análisis del teléfono móvil del implicado permitió atribuirle de forma clara la autoría de tres graves delitos penales. El detenido contaba ya con un elevado número de antecedentes previos relacionados con la violencia sobre la mujer.

Finalmente, los investigadores pusieron al arrestado a la entera disposición de la autoridad judicial competente. El magistrado encargado del caso decretó de forma inmediata su ingreso en prisión provisional ante la gravedad de los hechos.