Duro enfrentamiento entre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso

Sesión de control al Gobierno en el Congreso. Informa: Redacción Informativos RTVC

En la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizó un duro enfrentamiento con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Feijóo acusó al jefe del Ejecutivo de actuar con «cobardía» y de tener miedo a la democracia por impedir que el Congreso votara una iniciativa que reclamaba el adelanto de las elecciones generales. Sus críticas llegaron después de que la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Sumar, rechazara dos enmiendas presentadas por el PP y Junts para instar al Gobierno a convocar comicios anticipados.

El dirigente popular defendió el derecho del Parlamento a pronunciarse sobre la continuidad de la legislatura y acusó a Sánchez de querer «amordazar» a la Cámara. Además, sostuvo que el presidente pasará a la historia como el mandatario con más sospechas de corrupción de la democracia española.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde a preguntas del PP, PNV y Podemos. EFE/ Javier Lizon

En ese contexto, aludió al procedimiento judicial relacionado con Begoña Gómez, esposa del presidente, y a la comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional. También cuestionó el respaldo de Sánchez a personas vinculadas a investigaciones judiciales y criticó la ausencia de acciones legales contra la exmilitante socialista Leire Díez, interpretándolo como una muestra de cercanía con las directrices del Ejecutivo.

Sánchez defiende la gestión del Gobierno

Por su parte, Pedro Sánchez respondió defendiendo la gestión de su Gobierno y afirmó que España es hoy un país mejor que en 2018. Rechazó las acusaciones de Feijóo y criticó la «atalaya moral» desde la que, a su juicio, se sitúa el líder del PP, recordando diversos casos de corrupción que han afectado históricamente a esa formación. También acusó a los populares de ejercer una oposición sistemáticamente destructiva y de votar en contra de iniciativas beneficiosas para la ciudadanía.

Finalmente, Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobará a finales de junio un real decreto destinado a proteger el tejido productivo y a la población ante las consecuencias internacionales derivadas del alto el fuego entre Irán e Israel impulsado por Estados Unidos, e instó al PP a respaldar propuestas útiles y presentar alternativas concretas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el pleno del Congreso, donde responde a preguntas del PP, PNV y Podemos. EFE/ Javier Lizo

El PNV pide adelanto electoral si no hay presupuestos

Durante la sesión de control al Gobierno, también la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, reclamó al presidente Pedro Sánchez que presente unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y, si no logra reunir la mayoría necesaria para aprobarlos, convoque elecciones.

Vaquero sostuvo que el Ejecutivo atraviesa el tramo final de la legislatura y que ha perdido la mayoría que hizo posible la investidura. Además, criticó que el Gobierno lleve tres años aplazando las cuentas públicas, poniendo a prueba la paciencia y la confianza de su grupo parlamentario. Defendió que la aprobación de nuevos presupuestos es esencial para impulsar medidas dirigidas a la industria vasca, los autónomos, las familias y la dependencia, así como para aportar previsibilidad y certidumbre económica e institucional.

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La diputada del PNV además acusó al Ejecutivo de elaborar un “presupuesto paralelo” sin suficiente debate parlamentario y exigió negociación real con los grupos ante el nuevo contexto político y económico.

El presidente del Gobierno respondió que dialogará con quienes estén dispuestos a negociar unos presupuestos para 2027, compatibles con la agenda social, la transición energética y digital y el rigor fiscal. Asimismo, reivindicó la gestión del Gobierno frente a diversos desafíos y destacó avances para contener inflación y electricidad ante crisis internacionales actuales persistentes.

Podemos acusa a Sánchez de traicionar a los votantes

En el Congreso, Ione Belarra acusó a Pedro Sánchez de traicionar a los votantes del PSOE y alimentar a la derecha por las causas judiciales que afectan a dirigentes socialistas, coincidiendo con la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra.

La líder de Podemos sostuvo que figuras como Leire Díez, Santos Cerdán y José Luis Ábalos solo habrían accedido a determinadas posiciones por su cercanía con el presidente y denunció que el PSOE ha quebrado la confianza ciudadana y el propósito de la legislatura.

Sánchez respondió reivindicando la gestión del Gobierno, destacando los récords de afiliación a la Seguridad Social, la subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones. Además, señaló que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha mejorado la valoración de España en la lucha contra la corrupción y defendió que el Ejecutivo sigue comprometido con los derechos sociales.