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La Policía Nacional pide la colaboración ciudadana para localizar a un hombre desaparecido en Arrecife

Redacción RTVC
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El hombre, de 51 años de edad y que necesita medicación, desapareció el pasado lunes 15 de junio en Arrecife

Desaparecido en Arrecife. Imagen cedida por la Policía Nacional
Desaparecido en Arrecife. Imagen cedida por la Policía Nacional

La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para localizar a Antonio Esteban G.B., desaparecido en Arrecife, Lanzarote, desde el pasado lunes, 15 de junio.

Según el cuerpo policial, el hombre tiene 51 años y mide 1,55 metros. Además, Antonio Estaban tiene ojos marrones y pelo canoso. En la nota informativa, la Policía Nacional también indica que necesita medicación.

Por ello, se pide a los ciudadanos que si lo ven o tienen alguna información al respecto, contacten con la Policía Nacional a través del 091 o en la página www.cndes.es.

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