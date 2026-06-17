El hombre, de 51 años de edad y que necesita medicación, desapareció el pasado lunes 15 de junio en Arrecife

Desaparecido en Arrecife. Imagen cedida por la Policía Nacional

La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para localizar a Antonio Esteban G.B., desaparecido en Arrecife, Lanzarote, desde el pasado lunes, 15 de junio.

Según el cuerpo policial, el hombre tiene 51 años y mide 1,55 metros. Además, Antonio Estaban tiene ojos marrones y pelo canoso. En la nota informativa, la Policía Nacional también indica que necesita medicación.

Por ello, se pide a los ciudadanos que si lo ven o tienen alguna información al respecto, contacten con la Policía Nacional a través del 091 o en la página www.cndes.es.