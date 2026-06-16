Quevedo, artista invitado en el concierto de Bad Bunny en Madrid

Quevedo cantó ‘Columbia’ con el puertorriqueño ante la sorpresa de los asistentes que corearon además otros tres temas del artista canario

RTVC

El artista canario Quevedo fue la noche de este lunes, 15 de junio, el artista sorpresa invitado en el concierto de Bad Bunny en el Riyadh Metropolitano de Madrid.

El puertorriqueño ofrecía el décimo concierto y último en Madrid cuando se anunció que se iba a vivir un momento especial y fue entonces cuando sonó Columbia, uno de los temas de Quevedo y el artista apareció en el escenario.

Imagen: Redes Sociales.

Ante un público entregado Quevedo interpretó cuatro canciones de su repertorio ante los casi 65.000 espectadores. Ambos artistas cantaron al unísono Columbia y desataron la emoción de los asistentes.

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Quevedo acaba de anunciar su nueva gira. Después de publicar este año su tercer álbum de estudio, el canario aterrizará en Madrid y Barcelona como parte de su gira El Baifo Tour – España (Península) en 2027. De momento, Quevedo solo ha desvelado cuatro fechas en el Movistar Arena de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Es posible que añada más días, aunque ya ha anunciado que su gira por la península solo pasará por estas ciudades.