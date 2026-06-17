La investigación determinó que el fallecimiento se produjo tras una discusión ocurrida a bordo entre la víctima y otra pareja de ocupantes y que la víctima cayó al mar mientras que la embarcación continuó su trayecto sin que se intentara alguna maniobra para auxiliarlo

Imagen de archivo de una patera.

La Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntas responsables del fallecimiento de un migrante ocurrido durante la travesía de una embarcación irregular que llegó a las costas de Gran Canaria.

La investigación se inició el pasado 9 de mayo de 2026 tras la llegada de una embarcación neumática a Gran Canaria. La patera había sido rescatada por Salvamento Marítimo y trasladada al puerto de Arguineguín con un total de 62 ocupantes a bordo.

Desde el primer momento, los investigadores llevaron a cabo gestiones dirigidas a identificar a los integrantes de la organización criminal responsable de la travesía. Y a determinar si durante el viaje se habían producido hechos delictivos, desapariciones o fallecimientos.

Días después, la Policía Nacional tuvo conocimiento de la desaparición de uno de los ocupantes de la embarcación, tras la denuncia presentada por un familiar de la víctima. Las pesquisas resultaron especialmente complejas debido a la escasa colaboración inicial de varios testigos, motivada por el temor a posibles represalias.

Falleció tras una discusión

El trabajo desarrollado por los agentes permitió reunir testimonios e indicios suficientes para esclarecer lo sucedido. La investigación determinó que el fallecimiento se produjo tras una discusión ocurrida a bordo entre la víctima y otra pareja de ocupantes. Como consecuencia del altercado, el migrante cayó al mar, continuando la embarcación su trayecto sin que se realizara ninguna maniobra para auxiliarlo.

Fruto de las investigaciones, el pasado 29 de mayo fueron detenidos dos individuos por su presunta participación en los hechos. Uno de ellos, identificado como el patrón de la embarcación y vinculado a la organización criminal que gestionó la travesía, fue arrestado. Lo fue como presunto autor de los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y homicidio. El segundo fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que continuó con las actuaciones correspondientes. Con estas detenciones, ascienden a trece los responsables de embarcaciones irregulares detenidos por las unidades de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en la provincia de Las Palmas durante 2026.